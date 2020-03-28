سيجري معهد "ماكس بلانك" الألماني للأبحاث العلمية اختبارا بمستشفيات ألمانيا لتحديد مدى فعالية مصل ابتكره باحثون بالمعهد في مقاومة فيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع (دويتشه فيله) الألماني، أن باحثين بقسم بيولوجيا العدوى بالمعهد الألماني يسعون للتحقق من فعالية مصل ابتكره باحثون بالمعهد ويحمل اسم "VPM1002"، في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا. وكان قد تم تطوير هذا المصل أساسا للوقاية من الإصابة بمرض السل ، حسب الموقع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه "سيتم إجراء الاختبار لفاعلية المصل بعدة مستشفيات في ألمانيا على مجموعة من كبار السن، فضلا عن العاملين بقطاع الخدمات الصحية، بعد مناقشة الأمر مع السلطات المختصة.

وتم اختيار هاتين الفئتين على وجه التحديد، لكونهما الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكره موقع معهد ماكس بلانك.

ويسعى المعهد من خلال تجربة المصل المخصص للحماية من مرض السل، إلى توفير حل مؤقت لحين التوصل لمصل خاص بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ويحتوي المصل على بكتيريا مماثلة للسل تم تعديلها جينيا بحيث يمكن لخلايا جهاز المناعة بجسم الإنسان التعرف عليها، وبذلك يوفر المصل حماية فعالة ضد السل، مقارنة بالعلاجات المستخدمة سابقا.

وتعطي فعالية المصل المتزايدة وتمتعه بمقدار مرتفع من أمان الاستخدام أملا في أن يكون قادرا كذلك على تخفيف أعراض الإصابة بعدوى فيروس كورونا