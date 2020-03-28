تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني ومصالح الجمارك اليوم السبت، من توقيف ثلاثة تجار مخدرات وحجز أزيد من 100 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من ولايتي عين الدفلى والنعامة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 28 مارس 2020، بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني ومصالح الجمارك بعين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى والنعامة بالناحية العسكرية الثانية، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت 125.5 كيلوغرام من الكيف المعالج".

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست بالناحية العسكرية السادسة وأدرار وتندوف بالناحية العسكرية الثالثة، "تسعة أشخاص وحجزت خمس (05) مركبات وشاحنتين (02) محملتين بـ 32 طنا من المواد الغذائية و1000 لتر من زيت المائدة، 10 مطارق ضغط و6 مولدات كهربائية"، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بوهران بالناحية العسكرية الثانية، "ثلاثة مجرمين بحوزتهم أوراقا نقدية مزورة بالعملة الوطنية تقدر بـ 4.5 مليار سنتيم وحجزت بندقيتين (02) تقليديتي الصنع ببسكرة بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى، أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني "محاولات تهريب 91 28 لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف بإقليم الناحية العسكرية الخامسة وأدرار بالناحية العسكرية الثالثة".