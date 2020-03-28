نددت منظمة مراسلون بلا حدود بتوقيف الصحفي خالد درارني، أمس، تحسبا لايداعه الحبس اليوم بعد أعن ألغى مجلس قضاء العاصمة الرقابة القضائية المفروضة عليها وأمر بايداعه الحبس

وقال نائب مدير مراسلون بلا حدود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إريك غولدشتاين في تغريدة على "تويتر": "الحراك علّق تعبئته في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لكن الحكومة لم تعلّق قمعها. " ودرارني هو مؤسس الموقع الإلكتروني "القصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في 5- موند" الفرنسية.