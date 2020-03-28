قام صاحب مؤسسة خاصة للطباعة والإشهار بمدينة الشلف بإنجاز أغطية واقية للوجه لفائدة الأطقم الطبية بالمستشفيات التي تتكفل بعلاج المصابين بفيروس كورونا،وكشف

عبد المومن جزار عن تموين مستشفيي البليدة والشلف بكمية من أغطية الوجه تم إنجازها بفضل استعمال مواد أولية محلية مع احترام المعايير الطبية بفضل تعاون أحد الاطباء من البليدة معه حيث تم التوصل الى النموذج الصحي المطلوب.

وحسب ذات المتحدث فإنه تم تصنيع نحو 1500 واقي شفاف يستعمل لحماية الوجه من أي خطر خارجي حيث سلمت كمية منها إلى مستشفيات البليدة والشلف لحماية الأطباء والممرضين من العدوى بهذا الفيروس في إطار مساعدتهم على مواجهة الوباء بكل ثقة وتفان.

واكد جزار أنه سيمنح كمية من الواقيات لعمال النظافة والمتطوعين في مجال التحسيس والتعقيم للشوارع في إطار مواجهة هذا الوباء القاتل، ولم يخف محدثنا الصعوبات التي تواجه مبادرته التضامنية في إنتاج المزيد من واقيات الوجه الشفافة بسبب صعوبة حصوله على المواد المستعملة بعد توقف نشاط الممونين بالمواد الأولية المتواجدين بولاية البليدة، ودعا عبد المومن جزار السلطات لتسهيل مهمة حصوله على المواد الأولية المستعملة والتي يقتنيها بماله الخاص،كما وجه نداءا إلى بقية الناشطين في مجال الطباعة والإشهار إلى المساهمة في هذه المبادرة التضامنية مع عمال قطاع الصحة لمواجهة هذا الوباء العالمي وقال إنه مستعد لمنح تجربته للراغبين في تجسيد الفكرة ببقية الولايات.