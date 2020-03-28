تراجع سعر سلة خامات أوبك إلى 04. 26 دولار في نهاية الأسبوع، حسب البيانات التي أوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط على موقعها الإلكتروني اليوم السبت.

وكان سعر هذه الخامات قد تراوح خلال الأسبوع الفارط بين 24 و 26 دولار.

و تضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، الخام العربي الخفيف السعودي، خام التصدير الكويتي، خام مربان الإماراتي، الايراني الثقيل، البصرة الخفيف العراقي، خام السدر الليبي، خام بوني النيجيري، خام ميرايات الفنزويلي، جيرا سول الأنغولي، رابي الخفيف الغابوني، أورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية وجينو الكونغولي.

و كان خام برنت تسليم مايو قد انهى جلسة الجمعة عند 93. 24 دولار بلندن بانخفاض 35.5 بالمائة في حين تهاوى الوسيط الأمريكي بـ 84.4 بالمائة ليغلق الجلسة عند 51.21 دولار.

و تبقى أسعار الذهب الإسود متأثرة بتراجع كبير على النفط العالمي جراء تداعيات وباء كورونا على النشاط الاقتصادي والطلب على الوقود إلى جانب ما خلفته حرب الأسعار التي اندلعت غداة عدم توصل أوبك و حلفائها إلى اتفاق بخصوص خفض جديد للإنتاج.

و يضاف إلى ذلك عدم احترام تسقيف الإنتاج بداية من شهر أفريل المقبل الذي أدى إلى انخفاض بنسبة 50 بالمائة للاسعار في مارس مقارنة بتلك المسجلة في سهر يناير الماضي.

وقبل بضعة أيام من نهاية الاتفاق المتفق عليه في ديسمبر الفارط المتعلق بخفض الإنتاج بـ 7. 1 مليون برميل، ليس هناك أي بوادر للذهاب إلى اتفاق جديد أو تمديد للاتفاق الحالي.

و حتى اللقاءات العادية التي كانت مبرمجة في 9 و 10 جوان و المتعلقة باللقاء 179 لمؤتمر أوبك واللقاء التاسع لأوبك وغير أوبك لم تعد كذلك، حيث حذفتها المنظمة من برنامجها الذي كانت قد نشرته منذ أكثر من شهر على موقعها الرسمي.

وكانت منظمة أوبك والوكالة العالمية للطاقة قد حذرت من قبل من تداعيات وباء كورونا على أسواق النفط وما يمكن أن ينجر عنه من آثار اقتصادية واجتماعية على اقتصاد الدول في طريق النمو خاصة الضعيفة منها.