كشف الدكتور الفرنسي ديديي رؤولت ، رئيس مركز الأبحاث في مجال الأمراض المعدية، عن نتائج دراسة ثانية لمدى نجاعة علاج كلوروكين ضد مرض فيروس كورونا، حيث أعطت نتائج إيجابية مؤكدة بذلك نتائج الدراسة الأولى التي أجريت على 26 مصابا بفيروس كورونا حيث تعافى 19 منهم.

وقد أجرى المركز هذه المرة تجارب على عينة من 80 مصابا تعافى منهم 78 ، بينما توفي أحدهم وبقي آخر في العناية الطبية المركزة وأدخل الـ 80 مصابا إلى المستشفى ما بين 3 و 21 مارس الجاري تلقوا مزيجا من هيدروكسي كلوروكين وأزيثروميسين مما أدى إلى التحسن السريري لجميع المرضى باستثناء مريض واحد توفي وعمره 86 وآخر ما يزال على مستوى العناية المركزة، وعمره 74 سنة.

ومن جهة أخرى فإنه على مستوى قوة حمل الفيروس أظهرت الدراسة في اليوم السابع من تناول العلاج أن 83 المائة من المرضى أصبحوا 'سلبيين' وارتفع معدل السلبية إلى 93 بالمائة في اليوم الثامن ليصل إلى 100بالمائة في اليوم الثاني عشر. وأكدت الدراسة أنه لم تظهر آثار جانبية سلبية مهمة على المرضى.