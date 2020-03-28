باتنة تسجل ثالث إصابة بكورونا

أخبار الوطن
28 مارس 2020 () - سليمان مهيرة
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ارتفع عدد المصابين بفيروس كرورنا بولاية باتنة إلى ثلاثة مصابين بعد تسجيل حالة ثالثة اليوم بحسب بيان لخلية الإعلام بالولاية .

ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 35 سنة ويقطن ببلدية الڨيڨبة بدائرة رأس العيون شمال غرب الولاية ، وهو الشخص الذي كان قد تنقل الأسبوع الماضي إلى مدينة البليدة، وقد تم تشخيص حالته بالمؤسسة الإستشفائية بمدينة عين أزال بولاية سطيف التي تربطها حدود مع مدينة رأس العيون .

وتخضع منطقة الڨيڨبة والمناطق المجاورة لها إلى تحقيق وبائي للتعرف أكثر على الحالات التي ممكن أن يكون قد إلتقى بها الشخص المصاب منذ عودته من البليدة.

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