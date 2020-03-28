انتقد ممثلون عن أحياء شعبية في البليدة ، طريقة توزيع المساعدات الغذائية ، المقدمة من صناعيين وجمعيات نشطة ، في ظل الجائحة العالمية لانتشار فيروس كورونا، وفرض حجر صحي عام، والتي حرمت بعض العائلات الفقيرة والمعوزة الاستفادة منها ، مثل عائلات الأرامل والأيتام، أوتلك التي يعتمد أرباب أسرها على مداخيل عملهم اليومي فقط ، حيث أصبحوا لا يستطيعون توفيره بسبب الحجر الصحي العام، مبدين عن خشيتهم ، من استمرار وتمديد الوضع الاستثنائي الجاري ، ودعوا الجهات المسؤولة بإدارة النشاط الاجتماعي والتابعة للبلدية ، أن تتكفل بالعملية ، لضمان وصول تلك المساعدات إلى أصحابها ، على عكس ما حدث هذه الأيام ، ببعض الأحياء و الأحواش النائية، والتي حرمت فيها عائلات معوزة من وصول تلك المساعدات.