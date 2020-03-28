قامت المؤسسة الاستشفائية الجامعية "أول نوفمبر" بوهران، الذي تم تعيينه كمركز للتكفل بمرضى كوفيد19، بإنشاء مسار عازل لاستقبال هذه الفئة من المرضى منذ وصولهم إلى المؤسسة إلى غاية الحجر الصحي، حسبما أفاد به اليوم السبت مدير هذه المؤسسة الصحية.

وأوضح الدكتور محمد منصوري أن هذا المسار العازل "يسمح باستقبال حالات الكوفيد19 دون أن يكون لها احتكاك مباشر أو غير مباشر بباقي المرضى" مشيرا إلى أن روضة المؤسسة الاستشفائية التي تقع في جزء معزول في المؤسسة تم تحويلها إلى مركز للحجر الصحي من 30 سريرا خصصت للحالات المشكوك بإصابتها.

يذكر أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران قد جهزت بمخبر جديد للقيام بالتحاليل الخاصة بكوفيد19 بعين المكان، حيث أكد الدكتور منصوري أن " المخبر جاهز للبدء في التحاليل اعتبارا من يوم غد الأحد".

كما اتخذت السلطات المحلية قرارا بإيواء الطاقم الطبي الذي يسهر على مرضى كوفيد19 بالحجر الصحي في عدة فنادق على مستوى الولاية على غرار "لا كولومب" و "لو قاليو" و "كوستاريكا".