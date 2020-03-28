قدمت لجنة الإغاثة بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 30 سريرا طبيا مجهزا كمساعدات للمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبليدة، حسبما ذكره اليوم السبت أمين المال بالمكتب الوطني للجمعية، نور الدين رزيق.

وقال رزيق لوكالة الأنباء الجزائرية أن جمعيته قامت بعد التنسيق مع خلية تابعة لوزارة الصحة متواجدة على مستوى مستشفى فرانس فانون و تحديد الاحتياجات الطبية لهذا الأخير، بتقديم هبة تتكون من 30 سريرا طبيا مجهز بالأفرشة وأجهزة المساعدة على التنفس وأجهزة قياس الأكسجين في جسم الإنسان والطاولات الجانبية.

وتضمنت هذه المساعدات أيضا 1200 لباس طبي وقائي بمستلزماته الكاملة من واقي الأحذية والقفازات وكمية معتبرة من الكمامات وغيرها بالإضافة إلى 24000 لتر من السائل المعقم.

وأشار رزيق إلى أنه تم اقتناء هذه المساعدات المقدرة بمليار سنتيم، بعد جمعها بفضل تبرعات قدمها محسنون من مؤسسات وأفراد.

من جهة أخرى، قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بتوزيع 300.000 لتر من السائل المعقم على بلديات الجزائر العاصمة لاستعمالها في تعقيم و تطهير الشوارع.

ودعا المتحدث كافة الجزائريين إلى الالتفاف حول المبادرات التضامنية والتلاحم فيما بينهم لتقديم يد المساعدة لبعضهم البعض سواء في ولاية البليدة أو غيرها من الولايات الأخرى التي هي بحاجة إليها.