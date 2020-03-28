أعنت شركة المياه والتطهير للجزائر (سيال) اليوم السبت أنها قامت, في خضم جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بتطبيق خطة لاستمرارية النشاطات وركزت فيها على الأولويات المتعلقة بعمليات التزويد بالمياه الشروب ومعالجة المياه المستعملة.

وأوضح بيان لمديرية الاتصال والتنمية المستدامة لذات المؤسسة أنه "من أجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا ولحماية زبائنها وعمالها، قامت سيال بغلق 29 وكالة للزبائن، لنفس الهدف. قمنا كذلك بتعليق عمليات قراءة مؤشرات العدادات وتوزيع الفواتير، وبالتالي، سيتم تقدير الاستهلاك الخاص بكل زابون على أساس الحصيلة السابقة لاستهلاكه".

وذكر البيان أنه "وفقا لتعليمات السيد وزير الموارد المائية, سيتم تعليق قطع المياه في حالات عدم دفع الفواتير، بيد أنّه يجب علينا أن نكون مسؤولين في استهلاكنا واستعمالنا للمياه بطريقة عقلانية، وتفادي تبذيرها".

وأشار البيان إلى أن مؤسسة "سيال" تعمد لإبقاء علاقة جوارية بزبائنها وتقديم خدماتها عن بعد من خلال الإبقاء على مركز لاستقبال الهاتفي العملياتي إضافة إلى 11 وكالة للزبائن في الخدمة، 8 منها على مستوى ولاية الجزائر و3 وكالات على مستوى ولاية تيبازة.

ودعت سيال زبائنها لتحميل تطبيق "وكالتي" على الهاتف الذكي, والمتوفرة عبر موقع "سيال" الرسمي على الويب أو متجر غوغل بلاي.

ويمكن هذا التطبيق الزبون من إرسال قراءة لمؤشر عداده ودفع فاتورته عبر الانترنت باستعمال بطاقة CIB أو الذهبية ومشاهدة فاتورته، تحميلها وتنزيلها بصيغة رقمية وكذا متابعة استهلاكه وعرض وتعديل بياناته الشخصية بالإضافة إلى الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالماء في بلديته (جودة المياه, الأشغال الجارية...).