سجلت اليوم، الحالة السادسة من الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا على مستوى ولاية سكيكدة، الحالة الجديدة كشفت عنها نتائج التحاليل بمعهد باستور بالجزائر العاصمة، وتتعلق بمغترب يبلغ 74 سنة يقطن بحي العربي بن مهيدي بمدينة سكيكدة، وحسب مصادر طبية فان المصاب يعاني من بعض الأمراض المزمنة هو ،حاليا يتواجد تحت الحجر الصحي بمستشفى الإخوة ساعد فرمش لمدينة سكيكدة.

من جهة أخرى أشارت ذات المصادر إلى الاشتباه في إصابة شخص آخر من بلدية الحروش .

ظهرت هذه الحالة في الوقت الذي تماثلت فيه سيدة للشفاء من إصابتها، تنحدر من بلدية أولاد عطية في غربي سكيكدة ،وهي مغتربة، حيث ظهرت نتائج التحاليل التي أعيدت لها سلبية حسب تأكيد مصادرنا الطبية.