أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة أن نواب الحركة في المجلس الشعبي الوطني قرروا التبرع براتب شهري للمساهمة في العمليات الإنسانية الهادفة إلى مكافحة انتشار وباء كورونا(كوفيد 19).

وأوضح بن قرينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك اليوم السبت أن "نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني قرروا التبرع براتب شهري تحت عنوان "التضامن الوطني وهو جزء من الأعمال التضامنية التي قامت بها الحركة ومازالت مستمرة وهو أقل ما تقوم به تجاه شعبها ووطنها".

وذكر بن قرينة أن حركة البناء الوطني كانت قد أصدرت بيانا في 21 مارس للأمة الجزائرية تحت عنوان : نداء قبل فوات الأوان تضمن عدة بنود منها الاستجابة لنداء التضامن الوطني بالتبرع ( براتب شهري ) لكل إطارات الدولة ونواب البرلمان وإطارات الشركات الاقتصادية ".

وفي هذا الإطار أعربت الحركة عن أملها في أن يجرى هذا التبرع في "إطار وطني منظم حتى لا تتميز الحركة على أفراد الشعب"، يضيف رئيس حركة البناء الوطني.