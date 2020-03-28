أفادت وزارة الدفاع الوطني التونسية، بأن "المؤسسة العسكرية رفعت من درجات اليقظة والاستعداد، للتفطن المبكر لكل التحركات المشبوهة والمواجهة الصارمة لكل طارئ، وذلك بالتعاون الوثيق مع قوات الأمن والحرس الوطنيين".

وأكدت الوزارة، في بيان لها أن "هذا الإجراء يندرج في سياق متابعة الوضع الأمني بالمناطق الليبية المتاخمة للحدود التونسية البرية والبحرية".

وذكر مصدر أمني تونسي أن معبر رأس جدير الحدودي وكامل الشريط الحدودي مع ليبيا يشهد تعزيزات أمنية وعسكرية وحالة من اليقظة والاستعداد " مع بداية تقدم قوات المشير خليفة حفتر في اتجاه محاولة السيطرة على المعبر من جانبه الليبي، على مسافة تبعد نحو 15 كلم عن التراب التونسي".

و يعد معبر رأس جدير مهم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وفق تقدير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبد الكبير.