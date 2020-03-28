تم اليوم، السبت، تأكيد حالة ثانية للوفاة بوباء كورونا بالمدية، وهي لمسن يبلغ من المر 85 سنة، كان قد لفظ أنفاسه في حدود الحادية عشر من ليلة الأربعاء الماضي بمستشفى محمد بوضياف، بعد ثلاث ساعات من المجيء به إلى مصلحة الأوبئة في حالة خطيرة بأعراض مشتبهة بداء كرورنا ولم يكن خاضعا للحجر الصحي، حسبما كانت "الخبر" قد تطرقت إليه في موضوع تم نشره حينها على موقعها الإليكتروني.

الضحية الذي هو قريب أول ضحية لكورونا التي وافته المنية يوم 19 من مارس الجاري قد تمت مواراته التراب بعد ثبوت إصابته بالمرض وفق الشروط والتوجيهات المعمول بها وقائيا في خضم الوضع الوبائي لهذا المرض.

كما يوجد العديد من أفراد عائلته وأقربائه تحت الحجر الصحي على مستوى مستشفى عاصمة الولاية.