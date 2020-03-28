توصل فريق جوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت، إلى اتفاق مع المدرب ولاعبي الفريق الأول لتخفيض رواتبهم.

وقال جوفنتوس في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق بتخفيض الرواتب خلال أشهر مارس وأفريل وماي وجوان 2020 واتفق مع المدرب واللاعبين على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك الفترة.

وأضاف أن الآثار المالية للاتفاق ستبلغ حوالي 90 مليون يورو (100 ألف دولار) وستظهر نتائجه في حسابات السنة المالية 2019-2020.





وتوقفت مسابقات كرة القدم في أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا وسط شكوك حول موعد استئناف النشاط خاصة أن إيطاليا من أكثر دول العالم تضررا بالوباء.

وأكد جوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا الاتفاق مع اللاعبين والمدرب في الأسابيع المقبلة.