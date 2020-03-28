فضل القائمون على غرفة التجارة والصناعة ”الزيبان” في بسكرة الالتفات إلى الطاقم الطبي وشبه الطبي والمناوبين بمستشفى الحكيم سعدان، المشرف على علاج الحالات المشتبه فيها بوباء كورونا في ولاية بسكرة. الغرفة، وبالتنسيق مع اتحاد التجار ومنتدى رؤساء المؤسسات، اقتنت كميات معتبرة من المواد الغذائية وخصصتها لهؤلاء المرابطين الذين يتعذر عليهم الاتصال بشكل دائم بعائلاتهم، حيث تكفلت بعملية إيصالها لبيوتهم في محاولة لمؤزراتهم ومساندتهم في هذا الظرف العصيب، وكذا ضمان تركيزهم في عملهم الذي يواجهون فيه جملة من الأخطار.