علمت " الخبر" من مصادر موثوقة ان مصالح الحماية المدنية لقطاع سور الغزلان ب45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة قد اتخذت إجراء وقائي واحترازي في حق ثلاثة عناصر من أفراد الحماية المدنية كانوا قد احتكوا قبل اسبوع بامرأة مصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.



وأوضح ذات المصدر أن ذات الأفراد من الحماية المدنية قد تدخلوا وحولوا مريضة بعد ورود اتصال نجدة من مقر سكناها نحو مستشفى سور الغزلان وبعد أسبوع اتضح أنها مصابة بفيروس كورونا وهي الآن تحت الحجر الصحي، وبعد تأكيد المعلومة اتخذت ذات المصالح إجراء وقائي احتياطي الزم بموجبه الحجر المنزلي لافراد الحماية المدنية الثلاثة.



هذا وينتظر السكان ببلدية سور الغزلا من مديرية الصحة اتخاذ إجراءات احتياطية وقائية وسط العمال خاصة الذين كانوا في احتكاك مع المريضة.

ومن جهة أخرى أقدمت السلطات المحلية بسور الغزلان مدعومة بعتاد الأمن الوطني والحماية المدنية على تطهير أغلب شوارع البلدية .