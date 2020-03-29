تدخل الملحقة الجهوية لمعهد باستور بولاية ورڨلة حيز التشغيل رسميا ابتداء من اليوم الأحد، للتكفل بتحاليل الكشف عن فيروس كورونا لولايات الجنوب الشرقي، وفق ما أكده فاضل مصدق مدير الصحة والسكان بولاية ورڨلة.

وأوضح فاضل مصدق في تصريح للإذاعة الجزائرية، مساء أمس السبت، أن نشاط المخبر الجهوي المرجعي للكشف عن الأوبئة بورڨلة سيغطي بالإضافة إلى ولاية ورڨلة ولايات كل من الأغواط، بسكرة، غرداية، إيليزي، الوادي وتمنراست.

وسيكون المخبر المتواجد على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية محمد بوضياف، مسيرا من طرف مجموعة من الأطباء البيولوجيين والأخصائيين للإشراف على القيام بعملية التحاليل المخبرية والكشف عن مختلف أنواع الفيروسات والبكتيريا.

وقد أشرف البروفيسور إيدير بيطام، المختص في الأمراض المعدية بمعهد باستور المركزي، على تكوين مجموعة من الأخصائيين البيولوجيين العاملين بمستشفى محمد بوضياف وأيضا عدد من الأطباء الآخرين التابعين لأحد المخابر الطبية بورڨلة التابعة للقطاع الخاص.

وتم التركيز في هذه الدورة التكوينية على الطرق التقنية في التشخيص واكتشاف الحالات المرضية المؤكدة الحاملة للفيروس أو المشتبه بها، في الوقت الذي تم فيه مراعاة ظروف السلامة الصحية بالمخبر لتجنيب العاملين فيه مخاطر الإصابة بالعدوى من خلال نوعية بعض التجهيزات الطبية .