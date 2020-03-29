نظرا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)في الجزائر، تبنت شركة المياه والتطهير "سيال" خطة لاستمرارية النشاطات ركزت فيها على الأولويات المتعلقة بعمليات التزويد بالمياه الشروب ومعالجة المياه المستعملة.

من أجل الحد من خطر انتشار فيروس كورونا ولحماية زبائنها وعمالها، قامت "سيال" بغلق 29 وكالة تجارية، لنفس الهدف. كما قامت بتعليق عمليات قراءة مؤشرات العدادات وتوزيع الفواتير، وبالتالي، سيتم تقدير الاستهلاك الخاص بالمواطنين على أساس الحصيلة السابقة للاستهلاك.

كما تعتمد مؤسسة "سيال" على ابقاء علاقة جوارية بزبائنها وتقديم خدماتها عن بعد، من أجل ضمان توفير خدمات ذات جودة لزبائنها خلال هذه الفترة الحساسة، وذلك بالإبقاء على مركز الاستقبال الهاتفي العملياتي، بالإضافة الى 11 وكالة للزبائن، ثمان منها على مستوى ولاية الجزائر و3 وكالات على مستوى ولاية تيبازة.

كما تدعو المؤسسة لتحميل تطبيق "وكالتي" على الهواتف الذكية والمتوفرة عبر موقع "سيال" الرسمي على الويب أو متجر "غوغل بلاي"، كما بإمكان الزبائن الاتصال بالوكالة عن طريق المعلومات الموضحة أعلى الفاتورة.

ويضمن تطبيق " وكالتي" ارسال قراءة لمؤشر العداد، دفع الفواتير عبر الانترنت باستعمال بطاقة CIBأو الذهبية، مشاهدة الفواتير عبر تحميلها وتنزيلها بصيغة رقمية، متابعة الاستهلاك، عرض وتعديل البيانات الشخصية والوصول الى جميع المعلومات المتعلقة بالماء في كافة البلديات مثل جودة المياه، الأشغال الجارية وما إلى ذلك.