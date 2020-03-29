أعلنت المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط، أمس السبت، عن تسخير عدد من الحافلات لمصالح مديرية الصحة لنقل الفرق الطبية والجمعيات والشباب المتطوع لمكافحة وباء "كورونا".

وأفاد بيان صحفي لهذه الهيئة، أنه في "إطار مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 قامت المؤسسة العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين للوسط بتسخير عدد من الحافلات فانهول وعدد أخر من مركبات جماعية من نوع مرسيدس لصالح مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر بطلب من والي العاصمة لنقل الفرق الطبية والجمعيات المنخرطة في المساعي الرامية لاحتواء الوباء وأيضا الشباب المتطوع".

وأضاف ذات البيان، أن "الرئيس المدير العام بالمؤسسة عبد الرزاق قيلان يؤكد على الاستعداد الكامل لمد يد العون للمصالح الولائية كإجراء أخر من إجراءات الاحترازية والوقاية التي شرعت في تنفيذها مؤسسة نقل المسافرين للوسط منذ بداية تفشي الفيروس في الجزائر".

وأشار ذات المصدر، أن "كل مركبات المؤسسة سواء كانت من الحجم الكبير أو الصغير معقمة بشكل دقيق ما يجعل نسبة فرص انتشار الفيروس بين أركانها ضئيلة جدا".