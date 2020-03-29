أكد والي العاصمة يوسف شرفة أن أغلبية المواطنين استجابوا للحجر الجزئي المفروض على العاصمة ما سيساعد على الحد من انتشار الوباء.

وأوضح يوسف شرفة على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن مختلف مصالح الولاية باشرت، منذ إصدار تعليمات رئيس الجمهورية، بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاستباقية لاحتواء انتشار فيروس كورونا عبر التنسيق مع مختلف بلديات العاصمة.

وطمأن شرفة سكان العاصمة أن مصالحه تسهر على ضمان تموينهم بالمواد الغذائية الأساسية عبر السماح لكل الفاعلين الاقتصاديين بمواصلة نشاطهم الاقتصادي والتجاري بصفة عادية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الندرة التي شاهدتها المحلات في بعض المواد مثل الحليب والسميد راجع إلى تهافت المواطنين على تخزين هاتين المادتين ما ترتب عنه هذا الوضع.

وبخصوص منح التراخيص أثناء الحجر الجزئي قال والي العاصمة أنه يمنح فقط للأنشطة التي تكتسي طابع حيوي كالمخابز والملبنات ومحالات المواد الغذائية ومنح تراخيص التنقل لكل ما هو ذو طابع اقتصادي أو طبي أو له علاقة بالنظافة وفرق شركات الكهرباء والماء للقيام بالتصليحات الضرورية.