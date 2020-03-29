كشف مصدر من قطاع الصحة بولاية عنابة، عن تماثل ثلاث حالات من عائلة واحدة للشفاء نهائيا من فيروس كوفيد 19 بمستشفى الامراض المعدية " ضربان" في عنابة.

وذكر المصدر الصحي، ان عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ولاية عنابة، ارتفع إلى سبع حالات مؤكد بينهم الثلاث حالات التي تماثلت للشفاء اليوم. وتعتبر اخر حالة تم إحصاؤها بولاية عنابة، هي امرأة مغتربة، من ولاية الطارف ، وتحديدا في بلدية البسباس تم تطبيق الحجر الصحي عليها منذ أيام، بعدما كشفت نتائج التحاليل المخبرية اصابتها بالفيروس، وتم التكفل بها وأخذها على عاتق القطاع الصحي لولاية عنابة، بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة بولاية الطارف.

وحسب نفس المصدر، فان المتعافين التحقوا، صبيحة اليوم، بمقرات سكنهم لإتمام ما تبقى من تدابير الوقاية. بعدما جاءت نتائج التحاليل المخبرية للمصابين على مستوي معهد باستور سلبية.

و دعت نفس المصادر الصحية، إلى تجنب " شخصنة " الحالات المصابة بفيروس الكورونا ، على مستوي ولاية عنابة حماية للمصابين صحيا، و تأثيرات تناقل فضاءات التواصل الاجتماعي لصور وأسماء بعض الحالات المصابة على وما بسببه من تأثير نفسي على المصابين و أفراد عائلاتهم.

ومن جهة أخرى، يتوقع مغادرة الفوج الاول للأشخاص العائدين من تونس عبر المعبر الحدودي ام الطبول بولاية الطارف، المتواجدين حاليا بنزل المنتزه في بلدية سيرايدي في الحجر الصحي، في 31 مارس الجاري، بالنظر لسلامة النتائج المخبرية لجميع المشتبه في اصابتهم الى حد الساعة، لاسيما وان آخر النتائج سيتم استلامها في الساعات القادمة، التي من شانها الحسم في المصير الصحي لهؤلاء المواطنين.