صرح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن "هيئته تفكر في كل الاحتمالات والفرضيات بخصوص مصير الموسم الرياضي" الذي توقف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل أسبوع عن انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الشباب والرياضة من أجل الاستئناف المحتمل للمنافسات الكروية.

وأوضح مدوار في تصريح للإذاعة الوطنية أنه "في الوقت الحالي هناك تاريخ حددته الوزارة من أجل استئناف المنافسات وهو الخامس من أفريل المقبل وعلى الأندية تطبيق ذلك. لقد قمنا بتسطير برنامج المباريات الذي يحدد نهاية الموسم خلال الأسبوع الأول من شهر جوان على أقصى تقدير. استئناف البطولة يتوقف على مدى تحسن الوضع الحالي. نحن نفكر، بالتنسيق مع كل الفاعلين، في كل الاحتمالات."

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد اتخذت، جراء الوضعية الصحية للبلاد، قرار تأجيل كل التظاهرات الرياضية وغلق كل الهياكل الرياضية و تلك الخاصة بالشباب والترفيه إلى غاية 5 أفريل المقبل.

وبالنسبة لرواتب اللاعبين العالقة خلال هذه الفترة التي توقفت فيها البطولة، صرح المسؤول الأول عن تسيير المنافسات الكروية أنه "ينتظر انتهاء الوباء من أجل القيام بالإجراءات اللازمة".

"سنقوم بالإجراءات اللازمة عندما يعود الوضع إلى أمره الطبيعي ببرمجة لقاءات حول مختلف المسائل التي تتعلق بالتوقف الطارئ للبطولة، لاسيما رواتب اللاعبين. واختتم بالقول: "في الوقت الحالي، الحديث عن البطولة سابق لأوانه".