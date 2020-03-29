أفادت وزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إرتفع إلى 511 حالة إصابة بارتفاع بلغ 57 حالة مقارنة بأمس (454)، وتسجيل حالتي وفاة جديدتين لتبلغ الحصيلة 31 حالة وفاة.

كشف جمال فورار، الناطق الرسمي، للجنة المتابعة، أن حالتي الوفاة سجلت بكل من ولاية تيزي وزو لرجل مغترب يبلغ من العمر 75 سنة والثانية لرجل أيضا بعين الدفلى يبلغ من العمر 64 سنة.

وحسب نفس المصدر فان حالات الاصابة سجلت على مستوى 36 ولاية وهو نفس عدد حصيلة أمس.

وتبقى ولاية البليدة أكبر بؤرة للوباء في بلادنا بتسجيلها 220 حالة من بين 511 حالة على المستوى الوطني.