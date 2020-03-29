باشرت مصالح الحجر الصحي بمستشفى الثنية، شرق بومرداس، في تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا، الذي أقرته الوزارة الوصية كدواء لعلاج حاملين إثنين لهذا الفيروس، حسب بيان لمديرية الصحة والسكان بالولاية.

وجاء في بيان رسمي صدر أمس السبت عن المديرية المذكورة، بأن مصالح الحجر الصحي بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بالثنية باشرت في تطبيق البروتوكول العلاجي الخاص بالمرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أقرته وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات كدواء لحاملي هذا الفيروس ممن صحتهم تسمح بتناوله, يؤكد نفس البيان.

وبناء على ذلك وبعدما اقتنت مصلحة الصيدلة لذات المستشفى كميات معتبرة من هذا الدواء لمعالجة المرضى، إستنادا إلى نفس البيان، فقد تم إخضاع مريضين إثنين متواجدين بمصلحة الحجر الصحي بهذا المستشفى منذ يوم الخميس الماضي لهذا البروتوكول تحت إشراف فريق طبي متخصص.