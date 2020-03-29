قررت الشركة الوطنية للتأمين اليوم الأحد التمديد التلقائي لعقود التأمين على السيارات الخاصة لزبائنها تحت الحجر الصحي بولاية البليدة بسبب فيروس كورونا، حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

وجاء في البيان " نظرا للحالة الاستثنائية و تدابير الاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا19 covid، فإن الشركة الوطنية للتأمين مراعاة لصحة و سلامة موظفيها و زبائنها، تتشرف بإبلاغ عملائها بالتمديد التلقائي لعقود التأمين على السيارات الخاصة بالأشخاص المؤمن عليهم لدى وكالات "SAA" الواقعة في ولاية البليدة".

ووفقا لنفس المصدر، يتم تجديد عقود تأمين على السيارات المنتهية صلاحيتها في 24 مارس 2020 أو بعدها تلقائيا بعد سبعة 07 أيام من تاريخ انتهاء الحجر الصحي بولاية البليدة .

وتضيف الشركة الوطنية للتأمين بأنه يتم تمديد فترات التأمين على السيارات بموجب الشروط و الأحكام نفسها التي سبق أن تم الاشتراك فيها.

وأشارت شركة التأمين أنه يمتد الحد الزمني للإبلاغ عن حادث سيارة إلى عشرة 10 أيام بعد تاريخ انتهاء مدة الحجر الصحي بولاية البليدة.

كما أكدت المؤسسة في ذات البيان أنه يمكن توسيع نطاق هذه الأحكام إذا لزم الأمر موضحة أن هذه الإجراءات تهدف إلى مرافقة زبائنها في هذه اللحظات الخاصة.

و من أجل أي معلومة أو توجيه تدعو الشركة زبائنها إلى الاطلاع على موقعها الإلكتروني www.saa.dz .