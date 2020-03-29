التزمت شركة غوغل بالتبرع بأكثر من 800 مليون دولار لدعم الشركات والمنظمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية كجزء من استجابتها لجائحة فيروس كورونا.

وقالت شركة التكنولوجيا إنها ستمنح منظمة الصحة العالمية والوكالات الحكومية العالمية ما يبلغ مجموعه 250 مليون دولار من منح إعلانية – مقارنة بـ25 مليون دولار كانت قد أعلنت عنها قبل بضعة أسابيع – لتبادل المعلومات حول كيفية مكافحة انتشار الفيروس، بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لغوغل، سوندار بيشاي، في منشور يوم الجمعة.

وقال بيشاي إن الشركة ستوفر 340 مليون دولار إضافي من أرصدة إعلانات غوغل للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي كانت حساباتها نشطة خلال العام الماضي، مع تخصيص 20 مليون دولار إضافي للإعلانات المتعلقة بأموال الإغاثة ودعم الشركات الصغيرة.



وتعد غوغل واحدة من بين العديد من شركات التكنولوجيا التي وضعت بعض مواردها المالية والتقنية الهائلة في محاولة لمكافحة الوباء العالمي، إذ أطلقت شركة "آبل" يوم الجمعة موقعاً إلكترونياً وتطبيقاً على نظام تشغيلها iOS، يسمح للمستخدمين بفحص أنفسهم بحثاً عن أعراض فيروس كورونا، بعد أيام من الإعلان عن التبرع بأكثر من 10 ملايين قناع طبي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا.

كما قدمت فيسبوك، مثل غوغل، أرصدة إعلانات مجانية إلى منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى لتوفير معلومات دقيقة حول فيروس كورونا، إلّا أن منظمة الصحة العالمية لم تضع أي إعلانات رسمياً على فيسبوك حتى الآن. كما تعمل المنظمة مع فيسبوك في قدرات أخرى، بما في ذلك مركز معلومات مخصص لفيروس كورونا، وحساب تنبيه صحي على واتساب أطلق الأسبوع الماضي.