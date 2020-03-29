أكد مصدر طبي من قطاع الصحة لولاية الوادي لـ" الخبر" هذا المساء، تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا كوفيد19 كان صاحبها تحت الحجر الصحي بمستشفى بن عمر الجيلاني.



ويتعلق الأمر بحالة وفاة لشيخ عمره 80 سنة من بلدية كوينين، انتقلت إليه من فرنسا عندما أجرى هناك عملية جراحية.



وأضاف المصدر بأن بلاغ ايجابية نتيجة التحاليل جاءت من فرع مخبر باستور الجهوي بورقلة بعد إعلان الوزارة عن وفاتين جديدتين بالفيروس عبر الوطن في ولاية تيزي وزو لمغترب مسن عمره 75 سنة والثانية لرجل من عين الدفلى بالغ من العمر 64 سنة.



وأضاف المصدر ذاته تسجيل نحو 9 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس تتوزع بين بلديات الدبيلة، المقرن، كوينين وبلدية عاصمة الولاية.