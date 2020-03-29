أكدت مصادر طبية لـ"الخبر" في حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" بولاية سيدي بلعباس ، وهي التي تعود لشيخ مغترب في الـ 85 سنة من العمر سبق للمصالح الطبية المشرفة على الحجر الصحي بالمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" وأن صنفته كحالة مؤكدة حاملة لـ "كوفيد 19".



"ويعاني الفقيد من مرض السرطان كما أنه حامل لرئة واحدة" وفقا لما كشفت عنه نفس المصادر "وهو الذي سبق وأن زار منذ فترة وجيزة ولاية البليدة بعد عودته من فرنسا" ،



"مع الإشارة إلى التحسن الملحوظ الذي طرأ على الحالتين المؤكدتين المتواجدتين بالحجر الصحي لولاية سيدي بلعباس" حسب مصدر طبي "في انتظار وصول نتائج التحاليل الخاصة بالحالات الأربع المشتبه في حملها للفيروس خلال الساعات القليلة القادمة" وفقا لما أكدته مصادر "الخبر".