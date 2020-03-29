انطلقت ، من مقر مديرية الحماية المدنية ببسكرة، قافلة تضامنية محملة بمساعدات من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع نحو ولاية البليدة و تضمنت 11 شاحنة ساهم فيها عدد من المحسنين من أصحاب المؤسسات الاقتصادية والصناعيين وبعض الهيئات العمومية التي أشرفت على العملية .

القافلة التي نظمت تحت شعار " كلنا البليدة " جرى التحضير لها خلال الأيام الأخيرة و ضمت 120 طن من مادة السميد و 20 طن من الفرينة و 20 طن من التمور و 14700 قارورة ماء معدني من حجم 1.5 لتر ، فضلا على الخضروات كالبطاطا التي قدرت كميتها 92.5 قنطار و 30 قنطار من الطماطم الطازجة . و جاءت هذه المبادرة الخيرية من أجل مساندة و مؤازرة سكان ولاية البيلدة الموجودة رهن الحجر التام بسبب تفشي جائحة كورونا .