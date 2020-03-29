قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن فيروس كورونا تسبب بدخول اقتصادات العالم في حالة ركود "مثل أو أسوأ من أزمة العام 2009".

وقالت غورغييفا في مؤتمر صحفي نشر على موقع صندوق النقد الدولي إن الصندوق قام بإعادة تقييم احتمالات النمو لعامي 2020 و2021، مضيفة: "من الواضح الآن أننا دخلنا مرحلة ركود سيئة أو أسوأ من عام 2009".

وقالت غورغييفا في بيانها إن الأسواق الناشئة تشهد تراكمات مشاكل كبيرة، مشيرة إلى أن تقدير الصندوق الحالي للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة بلغ 2.5 تريليون دولار، إلّا آن التوقع هذا يمثل الحد الأدنى من تقديرات الأسواق التي لن تكون احتياطاتها ومواردها المحلية كافية.



كما ذكرت غورغييفا أن الصندوق شهد ارتفاعاً "استثنائياً" في طلبات التمويل الطارئة، حيث تقدمت حوالي 80 دولة بطلبات حتى، ومن المرجح أن تأتي المزيد من الطلبات.

وأضافت مديرة الصندوق أنها رغم ذلك، تتوقع انتعاشاً في العام 2021، مشيرة إلى أنه "من الممكن أن يكون هناك انتعاش كبير، في حال نجحنا في احتواء الفيروس في كل مكان، وفي منع مشاكل السيولة من أن تصبح مشكلة ملاءة مالية".