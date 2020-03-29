يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد غدا الإثنين بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية البليدة تقوده إلى مستشفى فرانس فانون حيث تم حجر أكبر عدد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد، حسبما علم لدى مصالح الوزير الأول.

وأكد ذات المصدر أن جراد سيطلع على مستوى هذه المؤسسة الاستشفائية الجامعية، على ظروف التكفل بالمرضى وتطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في هذه الولاية التي تسجل نصف عدد الحالات المؤكدة التي تم إحصاؤها على المستوى الوطني.

وسيستعرض مع المسؤولين المحليين خاصة الجوانب المتعلقة بتنفيذ الإجراءات التي حددتها الحكومة للاستجابة لحاجيات هذه الولاية الخاضعة لحجر كلي منذ ستة أيام.