رغم ما تعرّضوا له من تعذيب وتنكيل من قبل سلطات ميانمار؛ إلّا أنّ ذلك لم يمنع مسلمي الروهينغيا من اقتراح يد المساعدة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.

اقترح الأمين العام لمجلس الشّؤون الإسلامية في ميانمار، تين ماونغ تان، على حكومة البلاد، تحويل المساجد والمباني الخاصة بالمسلمين إلى مراكز للحجر الصحي، ولاحتواء الفيروس.

وقال تين ماونغ تان، في تصريح لوكالة ”الأناضول” التركية، إنّ هناك أكثر من ألف مسجد والعديد من المدارس الدّينية في البلاد، والمباني والفنادق المملوكة للمسلمين، يمكن تسخيرها لمكافحة الفيروس.

وأوضح أنّ مسؤولي مجلس الشّؤون الدّينية، أشاروا إلى إمكانية تحويل المباني الّتي تستخدم لأغراض دينية، إلى مشاف ومراكز حجر صحي مؤقتة.

وينفّذ جيش ميانمار ومليشيات بوذية، منذ 2017، حملة عسكرية ومجازر وحشية بحقّ الروهينغيا في أراكان، ما أسفر عن مقتل الآلاف منهم فضلًا عن لجوء الآلاف إلى بنغلاديش.



