أطلقت قناة ”أر.أم.سي” الرياضية الفرنسية استفتاء جماهيريا كبيرا لاختيار أفضل مراوغ في تاريخ كرة القدم، واعتمد التصويت بين المعنيين بالاستفتاء على تصفيات بخروج المغلوب ليصل مرشحان إلى المباراة النهائية. وشهدت البطولة الافتراضية مشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين، على غرار ليونيل ميسي ودييغو مارادونا وكريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان، والبرازيليين بيليه والظاهرة رونالدو ورونالدينيو وكاكا، والهولندي يوهان كرويف. واقتصرت المشاركة العربية على ثلاثة نجوم، وهم المغربي حكيم زياش والمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، وخرج الأول والثاني مبكرا من الدور الأول بخسارتهما أمام رونالدينيو والظاهرة رونالدو على الترتيب، فيما نجح محرز في الوصول إلى الدور الثالث، إلا أنه اصطدم بنيمار ليودع المنافسات. ونال ميسي لقب أفضل مراوغ في التاريخ، بعدما أطاح بالعديد من النجوم وفي مقدمتهم الظاهرة رونالدو في الدور نصف النهائي، قبل أن يتفوق في المباراة النهائية على زميله السابق في نادي برشلونة رونالدينيو، بحصوله على 51 في المائة من الأصوات.