أجرى محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة مع الرئيس السوري بشار الأسد، هو الأول منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، كما أوردته وكالة الأنباء السورية ”سانا” يوم السبت. وقال المصدر إن ”حديثاً هاتفياً جرى بين الأسد ومحمد بن زايد بحثا خلاله تداعيات تفشي فيروس كورونا”، حيث أكد ولي عهد أبوظبي ”دعم الإمارات للشعب السوري في هذه الظروف الاستثنائية” وأن ”سوريا لن تبقى وحدها في هذه الظروف الحرجة”. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعادت فتح سفارتها في دمشق عام 2018 بعد سبعة أعوام من القطيعة الدبلوماسية. من جهتها، حضرت شركات سورية متخصصة في مختلف الصناعات في معرض ”غولفود 2020” الذي استضافه ”مركز دبي التجاري العالمي” في فيفري الماضي.