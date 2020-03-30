ارتفعت أصوات مواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى تحويل بناية ”أنسيد”، الواقعة بمدخل الشعيبة في بلدية سيدي عمار بعنابة، إلى مستشفى بالنظر لحجم البناية وموقعها، ناهيك أنه منذ تحويلها من مركز للتكوين تابع لمركب الحجار للحديد والصلب إلى حظيرة للتكنولوجيا سنة 2004، بقيت البناية مهجورة، ما يتطلب من السلطات الأخذ بزمام القرار بما يخدم المواطن في عنابة والولايات المجاورة لها، يضاف إلى ذلك أن هؤلاء المواطنين استوحوا الفكرة من تسريع السلطات المركزية في عملية ترميم المستشفى الواقع بجبال ولاية عين الدفلى من قبل الصحفي نعيم سلطاني، صاحب الفكرة وخيرين من أبناء هذا الوطن، فهل تستجيب السلطات لهذه النداءات؟