نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال” أن المستثمرين والمصرفيين الأمريكيين يواجهون نقصًا حادًا في سبائك الذهب والعملات المعدنية. ووفقا للصحيفة، يقوم المصرفيون في لندن باستئجار طائرات خاصة أو يحاولون العثور على طائرات شحن عسكرية لتسليم سبائكهم إلى البورصات في نيويورك، بالإضافة إلى طلب مستثمري وول ستريت المساعدة من كندا. وقال المنشور ”غمر دار السك الملكية الكندية بطلبات زيادة إنتاج السبائك الذهبية التي يمكن شحنها إلى نيويورك”. كما أعلنت شركة سويسرية التي تقوم بصب سبائك منذ عام 1856 عن عجزها عن توفير طلبات عملائها. وارتفع سعر عقود الذهب الآجلة في أمريكا بحوالي 9 في المائة، لتصل إلى 1.6 ألف دولار للأونصة الواحدة هذا الأسبوع، وهذا أعلى مستوى له خلال سبع سنوات.