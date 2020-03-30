تراجعت أسعار النفط الخام القياسي بشدة اليوم الإثنين ونزل خام برنت إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002 مع تنامي المخاوف بشأن تآكل الطلب بسبب وباء كورونا وتهديد حرب الأسعار السعودية الروسية بإغراق السوق بإمدادات زائدة.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 5.8 بالمائة أو 1.45 دولار إلى 23.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 23: 07 بتوقيت الجزائر بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 23.03 دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2002.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل إلى 19.92 دولار، مقتربة من أدنى مستوى في 18 عاما والذي سجلته في وقت سابق من الشهر الجاري، ونزلت في أحدث معاملات بنسبة 3.8 بالمائة، أو 0.82 دولار، إلى 20.69 للبرميل.

وأسواق النفط متضررة بشدة من تدهور الطلب الناجم عن الوباء وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا التي تغرق السوق بإمدادات زائدة. ومع التوقعات الحالية بتراجع الطلب العالمي 15 أو 20 مليون برميل يوميا، بانخفاض بنسبة 20 بالمائة عن العام الماضي، يقول محللون إنه ستكون هناك حاجة لخفض هائل في الإنتاج يتجاوز ما تقوم به أوبك.