يستمر وباء كورونا في حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم لآخر.

وتأكدت رسمياً وفاة حوالي 34 ألف شخص وإصابة أكثر من 722 ألف شخص في 183 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عددا كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء حوالي 152 ألف شخص حتى الآن.

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

عدد الوفيات يتخطى 3 آلاف بفرنسا أعلن المدير العام للصحة في فرنسا، جيرار سالومون، الإثنين أن البلاد قد تخطت عتبة ثلاثة آلاف وفاة جراء فيروس كورونا المستجد إذ سجلت مستشفياتها 3,024 حالة وفاة بينها 418 في الساعات 24 الماضية. وتعد هذه الحصيلة اليومية الأكبر للوفيات على الأراضي الفرنسية منذ ظهور الوباء، وفق تعداد رسمي. وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين أدخلوا إلى المستشفيات نحو 21 ألفا (أي بزيادة 1,592 مصابا منذ الأحد)، علما أن 5,056 مصابا أدخلوا العناية المشددة بينهم 424 منذ الأحد. المغرب: 7 حالات وفاة جديدة أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر ذاته، 14 حالة بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الوفاة 34. وأعلنت المصدر ذاته عن تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 534 حالة. الفلبين تختبر جهازا جديدا للكشف عن الإصابة بكورونا أعلن وزير العلوم والتكنولوجيا في الفيلبين، فورتوناتو ديلا بينا، اليوم الإثنين، عن نجاح جامعة "الفليبين" في اختراع جهاز جديد للكشف عن فيروس كورونا. وأعرب بينا، في تغريدة نقلتها وكالة الأنباء الفليبينية اليوم الاثنين، عن أمله في الحصول على شهادة تسجيل الجهاز الجديد من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بحلول 3 أفريل المقبل. وأوضح المسؤول الفيلبيني، أنه "سوف يتم تخصيص الدفعة الأولى من هذا الجهاز لوزارة العلوم والتكنولوجيا للقيام بعمليات الفحص الميداني من خلال توزيعها على المستشفيات والمراكز العامة". وكانت وزارة الصحة الفيلبينية، قد أعلنت اليوم عن تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1546 حالة، و وفاة سبع حالات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 78 حالة. كورونا : ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر بالمنطقة شددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، على أهمية مراعاة التدابير الوقائية في ليبيا للحماية من فيروس كورونا المستجد،باعتبارها من الدول العالية المخاطر. ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب المنظمة في ليبيا، فقد صنفت المنظمة ليبيا على أنها من بين الدول عالية المخاطر بالمنطقة. وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, شدد على ضرورة تنسيق على مستوى عالمي، لتطوير لقاح لمقاومة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام. وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"نحن بحاجة إلى تنسيق عالمي لتطوير لقاح كوفيد 19، منظمة الصحة العالمية على أهبة الاستعداد لعقد آلية استشارية علمية بأعلى جودة لدفع هذا إلى الأمام والعمل على إنقاذ الأرواح، ونرحب بدعم "مجموعة السبع"وقمة العشرين والسعودية على رأسها". ومن جهته، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا (حكومي) تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 8.

إيطاليا: انخفاض لافت في عدد الإصابات أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الاثنين، عن تسجيل 812 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، مع رصد انخفاض في وتيرة ارتفاع الإصابات. وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي، أنجيلو بوريلي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الاثنين، إن عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 812 حالة ووصل بالتالي إلى 11591 بعد أن كان على مستوى 10779. وذكر بوريلي أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد ارتفعت بواقع 4050 حالة وبلغت 101739 بعد أن كانت عند مستوى 97689 مساء أمس الأحد. وسجلت في البلاد نحو 5217 حالة إصابة جديدة يوم الأحد و5974 يوم السبت. ومن بين المصابين في جميع أنحاء البلاد، تعافى 14620 بشكل كامل اليوم الاثنين، مقارنة بعدد 13030 في اليوم السابق، وبلغ عدد المصابين في العناية المركزة 3981 بعد أن كان على مستوى 399 حالة. ألمانيا تستبعد تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا استبعدت السلطات الألمانية اليوم الاثنين، تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا ووضع خطة زمنية لعودة تدريجية للحياة العامة، طالما أن انتشار الفيروس المستجد لم يتباطأ على نحو واضح في ألمانيا. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم في برلين إنه عقب أسبوع من فرض تقييدات صارمة على الاتصالات الاجتماعية يتضح "أننا بحاجة إلى كافة الإجراءات دون أي نقصان فيها". وذكر زايبرت أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أول من يتمنى إعلان تخفيف الإجراءات المشددة، موضحا في المقابل أنها على قناعة أنه سيكون من الخطأ إثارة مال لا يمكن تحقيقها الآن.

ارتفاع الوفيات في إنجلترا إلى 1284 أعلنت هيئة الصحة الوطنية اليوم الإثنين وفاة 159 شخصا في إنجلترا كانت الفحوص قد أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 1284.

وأعلنت السلطات البريطانية يوم الأحد عن تسجيل 209 وفيات و2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة أن حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ يوم السبت من 1019 إلى 1228.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع إلى 19522 حالة.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثامنة في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات، وأصاب الوباء فيها عددا من كبار المسؤولين، على رأسهم رئيس الحكومة بوريس جونسون وولي العهد أمير ويلز تشارلز. الملك سلمان يأمر بتقديم العلاج لكل المصابين مجانا قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر بتقديم العلاج لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد مجانا.

وأوضح الربيعة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن الأمر يشمل جميع المواطنين والمقيمين في كل المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، كما يشمل ذلك مخالفي نظام الإقامة دون أي تبعات قانونية.

ودعا وزير الصحة السعودي الجميع إلى التوجه إلى أقرب منشأة صحية سواء عامة أو خاصة، عند الشعور بأي أعراض، مضيفا: "حكومة خادم الحرمين الشريفين مهتمة بسلامة الجميع، وكل من تظهر عليه أعراض المرض عليه ألا يتردد في التوجه إلى أي منشأة طبية أيا كانت للحصول على الكشف والعلاج في حالة الإصابة لا قدر الله".

وسجلت في السعودية، حسب الإحصائية الأخيرة الصادرة اليوم الاثنين، 1453 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 8 وفيات و115 حالة شفاء. العراق يشرع في دفن ضحايا الوباء أكدت العراق اليوم الإثنين، شروعها في دفن جثث متوفين بسبب فيروس كورونا، بعد تخصيص قطعة أرض لهم.

وقال آمر اللواء الثاني في الحشد الشعبي طاهر الخاقاني في مؤتمر صحفي: "بدأنا بدفن جثامين المتوفين بمرض كورونا الوبائي في مقبرة وادي السلام الجديدة في محافظة النجف الأشرف".

وأضاف: "بعد أن تم تخصيص مقبرة لدفن المتوفين بمرض كورونا الوبائي في منطقة صحراوية بعيدة عن مركز المدينة، تم توجيه الكوادر التخصصية في اللواء الثاني للحشد بإنشاء مغتسل ومصلى والمباشرة في حفر القبور وفق الشروط الشرعية والطبية". أرمينيا تلغي تشريح جثامين المتوفين بكورونا اقترحت وزارة الصحة في أرمينيا عدم إجراء تشريح لجثامين المتوفين جراء إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت أناهيت أفانيسيان، نائبة وزير الصحة، إنه تم تقديم تعديلات على قانون الرعاية الصحية، تنص على عدم إجراء تشريح الجثة في حال نتجت الوفاة عن مرض فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن مراكز التشريح في البلاد لا تتوفر فيها الظروف اللازمة لتشريح جثامين المتوفين بكورونا، لأنها لا تتوافق ومقاييس السلامة الدولية.

وأعلنت أرمينيا حالة طوارئ وطنية في الفترة من 16 مارس إلى 14 أبريل للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي سجل حتى الآن في البلاد 482 إصابة مؤكدة، و3 وفيات.

93 حالة وفاة و 884 إصابة جديدة في هولندا سجلت هولندا، اليوم الإثنين، 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 864 حالة.

وذكر المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، حسبما أوردت الوكالة الإخبارية الهولندية "أ دي" اليوم "وفاة 93 شخصا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 864".

وأضاف "بلغ العدد الإجمالي للمرضى الذين تم تأكيد إصابتهم بالفيروس حتى الآن 11750 مصابا، بعد تأكيد إصابة 884 شخصا بالفيروس منذ يوم أمس".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن على الدول التي فرضت حالات إغلاق على سكانها لمنع تفشي فيروس كورونا أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس "إلزام الناس بالبقاء في منازلهم وتقييد حركة السكان ليس إلا استهلاكا للوقت وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية. هذه الإجراءات لا تقضي على الأوبئة بمفردها". وأضاف خلال مؤتمر صحفي "ندعو كل الدول لاستغلال هذا الوقت لمهاجمة الفيروس".

وذكر أن على الدول أن تزيد عدد العاملين في الرعاية الصحية وتدربهم وتنشرهم وأن تطبق أنظمة لرصد كل الحالات المشتبه بها وتسريع وتيرة الفحص.

41 إصابة جديدة بالإمارات سجلت الصحة الإماراتية اليوم الإثنين، 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا.

تايوان تتهم الصحة العالمية ! أعلنت الخارجية التايوانية أن منظمة الصحة العالمية لم تطلع الدول الأعضاء على المعلومات التي زودتها بها تايوان، بما في ذلك تفاصيل عن حالات فيروس كورونا فيها وطرق الوقاية من المرض.

وقالت تايوان، وهي ليست عضوا في منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة بسبب ضغوط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها، إن إقصاءها عن المنظمة الأممية في ظل تفشي الوباء يصل إلى حد التلاعب بحياة التايوانيين لأسباب سياسية، على الرغم من الثناء الذي قوبل به حرص الجزيرة على إبقاء عدد الإصابات فيها منخفضا نسبيا بفضل الكشف المبكر عن المرض وطرق الوقاية.

من جهتهما، أكدت منظمة الصحة والصين، أن تايوان حصلت على المساعدة التي تحتاج إليها.

وفي الأسبوع الماضي، قالت تايوان إن منظمة الصحة تجاهلت أسئلتها مع بدء تفشي الفيروس لأسباب ذكرت أن من بينها نمطا من التعامل يعرضها للخطر على خلفية ضغوط صينية لإقصاء الجزيرة عن الكيانات الدولية.

وكانت منظمة الصحة قد أصدرت بيانا نادرا من نوعه الأحد بخصوص تايوان، قالت فيه إنها تراقب تطورات الفيروس هناك عن كثب وتستقي الدروس من طريقة مكافحة الجزيرة للمرض، مضيفة أن المنظمة تعمل مع خبراء الصحة التايوانيين. الصحة السعودية: تسجيل 154 إصابة جديدة أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، مفيدة بتسجيل 154 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، إن الجهات الطبية المعنية سجلت خلال اليوم الماضي 154 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19" في المملكة، مشيرا إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالمرض في البلاد وصل إلى نقطة 1453 حالة حتى الآن.

وشدد العبد العالي على عدم رصد أي وفيات جديدة بالفيروس في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا مع ذلك إلى تسجيل 49 حالة شفاء جديدة بين المصابين، واضاف أن العدد الإجمالي للمتعافين بلغ بالتالي مستوى 115 حالة.

وأشار إلى أن كل المصابين بالفيروس يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مبينا أن الإعلان عن حالات الشفاء لا يتم إلا بعد إجراء العديد من الفحوص المخبرية التي تثبت تعافي المصاب بشكل تام.

أسبانيا..افتتاح مشرحة جثث ثانية في مدريد افتتحت في العاصمة الإسبانية مدريد مشرحة الجثث المؤقتة الثانية الخاصة بضحايا الفيروس التاجي.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثالثة في العالم بالنسبة لعدد المصابين بـ"كوفيد – 19".

وسُجل في هذا البلد، أكثر من 85 ألف حالة إصابة بالمرض، فيما توفي أكثر من 5 آلاف شخص، وعولج في ذات الوقت، أكثر من 7.4 ألف شخص. إقالة وزير الصحة الأوكراني بسبب كورونا تسبب فيروس كورونا في إقالة البرلمان الأوكراني وزير الصحة إيليا يمتس من منصبه الذي شغله لمدة لا تتحاوز شهرا واحدا، وأيد هذا القرار باجتماع استثنائي 271 نائبا من أصل 450.

وكشف النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" أليكسي غونشارينكو، نقلا عن مصدر في وزارة الصحة والكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الذي يتزعمه رئيس البلاد فلاديمير زيلينسكي، أن الوزير فشل في تنظيم عمل الوزارة ولم يتمكن من إعداد خطة واقعية وفعالة لمكافحة فيروس كورونا المستجد لذلك، وتم اتخاذ القرار بإقالته من منصبه.

وأفادت وزارة الصحة في أوكرانيا في وقت سابق بإصابة 480 شخصا بفيروس كورونا المستجد في البلاد، توفي منهم 11 شخصا، وتعافى 6 مرضى. "سفينة مستشفى" تصل نيويورك تصل سفينة المستشفى "يو إس إن إس كومفورت" (USNS Comfort) التابعة للبحرية الأمريكية اليوم إلى نيويورك لترسو في ميناء منهاتن من أجل تقديم الدعم والمساعدة في العلاج ضد فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام، تم تجهيز السفينة بـ 1000 سرير، و 12 غرفة عمليات، وثمانية أسرة لوحدة العناية المركزة، وعلى متنها 1200 من أفراد الخدمات الطبية وعاملين في مجال الاتصالات.

وأبحرت السفينة من ولاية فريجينا بعد ظهر السبت، إلى مدينة نيويورك بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار تقديم الدعم والمساعدة ومن أجل تعزيز جهود الرعاية الصحية في المدينة نظرا لانتشار الوباء فيها بكثرة. ولي العهد البريطاني يخرج من العزل الذاتي

أكد المتحدث الرسمي باسم ولي عهد بريطانيا اليوم الإثنين، أن "الأمير تشارلز خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة".

وقال المتحدث، إن "مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس، أكد اليوم أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه".

وأعلن بيان صدر عن كلارنس هاوس، مقر العائلة الملكية البريطانية في وستمنستر الأربعاء الماضي، أن "نتائج فحص كورونا الذي خضع له الأمير تشارلز (71 عاما) جاءت إيجابية"، مشيرا إلى أن النجل الأكبر للملكة إليزابيث الثانية في "حالة جيدة"، وأنه وضع نفسه قيد العزل الصحي في منزله بمدينة أبردين باسكتلندا.

ولفت البيان إلى أن قرينة أمير تشارلز، كاميلا، دوقة كورنوال، خضعت أيضا لفحص كورونا وجاءت نتائجه سلبية، وأنها وضعت نفسها طوعا قيد الحجر الصحي مع زوجها.

12.3 ألف عامل في مجال الصحة مصابون بالوباء في إسبانيا قالت مسؤولة في مديرية الطوارئ الصحية الإسبانية، أن أكثر من 12 ألف عامل في مجال الصحة قد أثبتت نتائج التحاليل، إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وقالت ماريا خوسيه سييرا نائبة مديرة الطوارئ الصحية في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن 12298 عاملا في مجال الصحة، أجروا تحاليل للكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا، وكانت إيجابية.

ولفتت سييرا إلى أن هذا العدد من المصابين في مجال الصحة بالفيروس يعادل حوالي 14٪ من حالات الإصابة المؤكدة في البلاد، والبالغ عددها 85195.

وأعلنت وزراة الصحة الإسبانية في آخر إحصائية لها، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 85195 وعدد الوفيات إلى 7340. الهند لا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام أكدت الحكومة الهندية إنها لا تعتزم تمديد إجراءات العزل العام والقيود التي أعلنتها لمدة 21 يوما لاحتواء فيروس كورونا بسبب ما يعانيه الفقراء من تبعات تلك القيود.

وقال أمين مجلس الوزراء راجيف جاوبا اليوم الإثنين: "ليس هناك خطط لتمديد القيود لما بعد الأسابيع الثلاثة المعلنة بالفعل، نافيا بذلك تقارير رجحت مدة مطولة".

وبرغم القيود، ترك مئات الآلاف من العمال الذين كانوا يعملون بأجر يومي المدن الكبرى مثل دلهي ومومباي عائدين سيرا على الأقدام لبلداتهم وقراهم في الريف، وعاد كثيرون مع أسرهم وقالوا إنه ليس لديهم طعام أو نقود وهو ما أثار مخاوف من انتشار المرض بشكل أسرع، بحسب محللين.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أمر المواطنين بالبقاء في منازلهم حتى 15 أبريل، قائلا إنه الأمل الوحيد للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن القرار ترك ملايين الهنود الفقراء عاطلين وجوعى.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية في آخر إحصائية 1071 إصابة بالفيروس، توفي منهم 29. فلسطين: 6 إصابات جديدة والإجمالي 115 أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قرية قطنة شمال غرب القدس المحتلة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 115.

وقال المتحدث باسم الوزارة غسان نمر، في تصريحات اليوم الإثنين، إن المصابين الـ115، من بينهم 64 ذكرا، و51 أنثى.

وعن توزيع الإصابات جغرافيا، قال نمر إن هناك 46 إصابة في بيت لحم، و38 إصابة في قرى القدس، و13 إصابة في رام الله، و9 إصابات في قطاع غزة، و3 إصابات في الخليل، وإصابتين في طولكرم، وإصابة واحدة في كل من نابلس، وأريحا، وسلفيت. كورونا يخطف أول ضحية ملكية خطف فيروس كورونا روح الأميرة الإسبانية ماريا تيريزا من بوربون بارما، لتكون أول ضحية ملكية لهذا الفيروس في العالم، وفقا لبيان صادر عن شقيقها الأصغر الأمير سيكستو إنريكي.

وكشف شقيقها أن الأميرة وهي ابنة عم الملك فيليب السادس، توفيت عن عمر 86 عاما في باريس يوم الخميس الماضي، وأقيمت جنازتها في مدريد، يوم الجمعة الماضي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن ماريا من عائلة بوربون-بارما الملكية توفيت جراء مضاعفات الفيروس المستجد.

ولدت الأميرة ماريا تيريزا في باريس عام 1933، وهي من عائلة بوربون وهو فرع ثان عن العائلة الملكية الإسبانية، وتنحدر من سلالة كيبتيان الفرنسية.

وتنشأ فروع ثانوية عن العائلات الملكية عندما يتم منح عضو شاب من العائلة، وهو ليس الوريث للعرش، أراض وألقاب خاصة به.

وتأتي وفاة الأميرة ماريا تيريزا بعد أن أعلن الأمير تشارلز من العائلة المالكة البريطانية هذا الأسبوع عن إصابته بالفيروس. إرتفاع عدد العراقيين المصابين في الخارج أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، "تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد لأبناء الجالية العراقية".

ولفت في بيان، إلى أنّ "اثنين منها في كندا وواحدة في الإمارات، وأنّ العدد الكلّي في عموم العالم بلغ 58 حالة موزّعة كالآتي: 11 حالة في بلجيكا، 12 حالة في الأردن، 6 حالات في إيطاليا، 5 حالات في الولايات المتحدة الأميركية، 5 حالات في بريطانيا، 8 حالات في كندا، 5 حالات في النمسا، حالاتان في لبنان، حالتان في هولندا، حالة في إيران، حالة في الإمارات، إضافةً إلى حالتي وفاة في بريطانيا، وواحدة في النرويج".

الكويت تعلن عن 11 إصابة جديدة أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، اليوم الإثنين، تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات المسجلة إلى 266.

وقال السند في مؤتمر صحفي، إن الحالات بغالبيتها مرتبطة بالسفر والمخالطة بمسافرين.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قد أعلن صباح الإثنين شفاء 5 حالات جديدة من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 72 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية والصحية، فقد بلغت 194 حالة في حين بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 13 حالة منها 3 حرجة و10 مستقرة. وزارة الأوقاف المصرية تحذر حذرت وزارة الأوقاف المصرية من الصلاة في المساجد، مؤكدة أن "على جميع العاملين بها استمرار تعليق الجمع والجماعات إلى حين زوال علة الغلق".

وأشارت إلى أنها تحذر جميع العاملين بالمديريات من عمال وأئمة ومفتشين وقيادات من أي تراخ في التنفيذ، مع تكليف التفتيش العام والمحلي بتكثيف المتابعة.

وأكدت الوزارة أن إنهاء خدمة أي مقصر في ذلك هو العقوبة المناسبة نظرا لخطورة الأمر، وما يمكن أن يؤدي إلى التهاون في ذلك من خطر على المجتمع.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية قد أعلنت إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا في كل المساجد لمدة أسبوعين بداية من يوم 21 مارس الماضي، كما أعلنت الكنيسة القبطية في مصر، مجموعة من التدابير الاحترازية من تفشي فيروس كورونا. لبنان: ارتفاع عدد الإصابات إلى 446 أكدت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 446، مشددة على ضرورة عدم التهاون في مسألة الحجر المنزلي.

وقالت الوزارة في بيانها اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا "Covid-19" إن "عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة بلغ 446 حالة بزيادة 8 حالات عن يوم أمس". تسجيل 3186 إصابة جديدة بإيران قالت وزارة الصحة الإيرانية إنه تم تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين إلى ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 13911 شخصا، منوهة بأنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لأكثر من 63 مليون مواطن عبر خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة الباسيج في الحرس الثوري.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية عن تخطي عدد من المحافظات مرحلة الذروة لتفشي الفيروس، منها قم وجيلان ومازندران في شمال البلاد ومركزي في وسطها.

شركات أدوية أمريكية وفرنسية تختبر دواءا ضد كورونا في روسيا أجرت شركة الأدوية الفرنسية "سانوفي" وشركة تصنيع الأدوية الأمريكية "ريجينيرون" تجارب سريرية مشتركة على عقار "كيفزارا" لعلاج الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وبدأت الشركتان على وجه الخصوص في روسيا، اختبار عقار "كيفزارا" المخصص في الأصل لمكافحة التهاب المفاصل الروماتويدي، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الإثنين.

ووفق الوكالة، بدأت الاختبارات قبل أسبوع في الولايات المتحدة. والآن تم توسيع هذه القائمة لتشمل روسيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا.

واختبرت الشركات فعالية عقار "كيفزارا" لعلاج فيروس كورونا التاجي على 300 مريض يعانون من أشكال حادة من المرض. إندونيسيا.. 129 إصابة جديدة قال مسؤول بوزارة الصحة في إندونيسيا، إنه تم تسجيل 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1414.

وأضاف المسؤول أحمد يوريانتو، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليصل المجموع إلى 122، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 75. ترامب: وفاة 200 ألف شخص في البلاد ستكون نتيجة جيدة والذروة بعد أسبوعين اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن وفاة 200 ألف شخص في بلاده بفيروس كورونا ستكون نتيجة "جيدة" لجهود مكافحة المرض، مؤكدا أن وتيرة ارتفاع الوفيات ستصل ذروتها بعد أسبوعين.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده ليل الإثنين: "فكروا في هذا الرقم، 2.2 مليون شخص كان من الممكن أن يتوفوا إذا لم نفعل أي شيء. وفي حال تمكنا من تقليص هذا المؤشر حتى مستوى 200 ألف شخص كما تحدثنا عنه سابقا، وعلى الرغم من أن هذا العدد لا يزال هائلا، فإن ذلك سيعني أننا جميعا قمنا بعمل جيد جدا".

وأشار ترامب مع ذلك إلى أن حصيلة الوفيات جراء هذا الفيروس القاتل قد تكون أقل من ذلك وتتراوح بين 100 ألف و200 ألف.

وأعلن ترامب أن إدارته قررت تمديد إجراءات العزل العامة حتى يوم 30 أفريل لمواصلة مكافحة انتشار الفيروس، على الرغم من أنه قال سابقا إنه استهدف إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ورفع القيود المفروضة على التنقلات حتى حلول عيد القيامة، أي 12 أفريل.

وتابع الرئيس الأمريكي: "التوقعات الأولية تشير إلى أن ارتفاع الوفيات سيصل ذروته بعد أسبوعين. ويتمثل الشيء الأسوأ في هذه الظروف بإعلان الانتصار قبل تحقيقه بالفعل. وفي هذا السياق لا بد من التزام الجميع بشكل صارم بتوصيات الأطباء في غضون الأسبوعين المقبلين، على مدار كل هذه الفترة".

وتعتبر الولايات المتحدة حاليا الدولة الأولى عالميا من حيث التضرر بعدوى فيروس كورونا المستجد، وسجلت حتى الآن في البلاد 141812 إصابة بالمرض، بينها 2475 حالة وفاة، في الوقت الذي تشهد وتيرة التفشي تسارعا مستمرا. تسميم كلاب في لبنان خوفا من انتشار الوباء دعا الصليب الأحمر اللبناني المواطنين، اليوم الإثنين، إلى عدم قتل الحيوانات الأليفة، وذلك بعد انتشار صور عبر مواقع التواصل لكلاب نافقة إثر تسميمها خوفا من تفشي فيروس كورونا.

وأكد الصليب الأحمر، في تغريدة عبر "تويتر"، أنه لا يوجد حتى الساعة أي دليل على أنه من الممكن للحيوانات الأليفة أن تصاب بفيروس كورونا وأن تنقله للإنسان، داعيا اللبنانيين إلى عدم التخلص من الكلاب والقطط. إخلاء 1934 شخصا بينهم أميران بعد خضوعهم لحجر صحي بالأردن بدأت السلطات الأردنية اليوم الإثنين، عملية إخلاء المحجور عليهم صحيا في فنادق البحر الميت البالغ عددهم 1934 شخصا، بينهم الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد.

وبحسب وكالة "بترا"، سيتم إخلاء 1934 شخصا من فنادق البحر الميت وفق الخطة التي اعتمدتها الحكومة، بواسطة سيارات تابعة لتطبيقات النقل الذكية.

وأنهى الأميران حسين ومحمد ابنا الأمير طلال بن محمد، مدة الحجر الصحي في منطقة البحر الميت، الذي طبق على القادمين إلى البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

واعتبارا من اليوم الإثنين، سيدخل الأميران حسين ومحمد الحجر المنزلي، التزاما بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة بضرورة تطبيق شروط الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، لجميع الأشخاص الذين أمضوا حجرا صحيا لمدة 14 يوما في فنادق البحر الميت وعمان والعقبة.

وأدخل الأميران حسين ومحمد، الحجر الصحي بعد وصولهما إلى مطار الملكة علياء الدولي، قبل 14 يوما. إيران تعلن أن عدة محافظات تخطت مرحلة الذروة أعلنت السلطات الصحية الإيرانية اليوم الإثنين، عن تخطي عدد من المحافظات مرحلة الذروة لتفشي فيروس كورونا، منها قم وجيلان ومازندران في شمال البلاد ومركزي في وسطها.

وأشار رضا ملك زادة مساعد وزير الصحة لشؤون الدراسات والتكنولوجيا إلى تراجع ملحوظ لعدد المرضى المراجعين للمراكز الطبية في طهران خلال اليومين الماضيين.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية، ومنها البقاء في البيت وعدم الذهاب إلى المراكز العامة وتقليل الحركة داخل المدن، مضيفا أنه في حال الالتزام بالتعليمات سيتم احتواء المرض خلال أسبوعين، وإلا فستحتاج إيران إلى حوالي شهر ونصف الشهر للخروج من ذروة حالات الإصابة بالفيروس.

وكانت الصحة الإيرانية قد أعلنت أن عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ لغاية أمس الأحد 38309، والوفيات 2640 وحالات الشفاء 12391. روسيا تعلن عن 302 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، تسجيل 302 إصابة جديدة بالفيروس في 35 إقليماً، من بينها 212 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1836 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 الساعة الماضية، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 35 إقليماً روسيا"، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 1836. وجاء توزيع الإصابات كالتالي: "موسكو 212 حالة، جمهورية كومي 15، بطرسبورغ 8، وضواحي موسكو 7 حالات". وأشار المقر إلى تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي الوفيات 9 أشخاص. وأضاف البيان أن معظم الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في موسكو هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 سنة. وأعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، عن وجود 32 حالة حرجة في 18 إقليما. هذا وطلب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في وقت سابق من اليوم الإثنين، من السلطات في الأقاليم الروسية لفت الانتباه إلى التدابير التقييدية التي تم إدخالها في موسكو وضواحيها لمكافحة وباء فيروس كورونا وبحث إمكانية إدخال إجراءات مماثلة في الأقاليم. وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، أمس الأحد، عن بدء تطبيق نظام للعزل الذاتي للسكان داخل منازلهم، ابتداءً من يوم 30 مارس، بغض النظر عن أعمارهم، لافتا إلى أنه بموجب هذا النظام لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم إلا بإذن خاص من سلطات المدينة، وسيكون من الممكن مغادرة المنزل إلى أقرب صيدلية أو متجر، أو للحصول على رعاية طبية طارئة. ارتفاع عدد الوفيات والإصابات في المغرب كشفت السلطات المغربية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في المملكة إلى 27، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها، أن "عدد المصابين وصل إلى 516 حالة بعد تسجيل 37 حالة إصابة جديدة بالفيروس الذي تسبب في وفاة أكثر من 34 ألف شخص حول العالم"، وذلك حسب وكالة الأنباء المغربية. وأعلنت الحكومة المغربية، في وقت سابق، أنها ستبدأ تقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة والمتضررة من الحجر الصحي الذي فرضته البلاد بعد تفشي فيروس "كورونا". ويعيش المغاربة منذ 20 مارس حالة طوارئ صحية يمنع خلالها خروج المواطنين من منازلهم إلا بتصريح يؤكد حاجة المواطن إلى أداء عمله أو شراء حاجاته الخاصة، في وقت مددت الحكومة "حالة الطوارئ" إلى غاية 20 أفريل القادم. سبع وفيات و128 حالة مؤكدة في الفليبين رصدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الإثنين سبع وفيات جديدة و128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت ماريا روزاريو فيرجير وكيلة وزارة الصحة في مؤتمر صحفي إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 78 حالة والإصابات إلى 1546 حالة. وأضافت أن السلطات تمكنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف من أجهزة الفحص وبدء عمل المزيد من المختبرات.

ارتفاع عدد المصابين في ليتوانيا إلى 484

أعلنت حكومة ليتوانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم الإثنين، إلى 484 حالة. ونقلت وكالة "سبوتنبك ليتوانيا" عن مصادر مطلعة، ""حتى الساعة 8:00 صباحا اليوم الإثنين، تم تأكيد 484 حالة إصابة بالفيروس في البلاد"، كما تم الإعلان فعليا عن وفاة سبعة أشخاص مصابين بالفيروس. وجرى الحصول على البيانات من جميع المختبرات التي يتم إجراء البحث فيها. حيث تم تحليل 467 1 عينة.

وقد مددت ليتوانيا نظام الحجر الصحي حتى أفريل المقبل، كما حذرت السلطات، جميع الذين سينتهكون قواعد الحجر من عواقب وخيمة. في سياق متصل أكد حلف الناتو، في وقت سابق، تشخيص إصابة 20 شخصا على الأقل، من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا.

خبير يتوقع وفاة بين 100 و 200 ألف أمريكي ب الوباء حذر أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأوبئة وخبير الأمراض المعدية، أمس الأحد، من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الولايات المتحدة قد يتراوح ما بين 100 و 200 ألف حالة.

وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن" بشأن عدد الوفيات المحتمل في الولايات المتحدة "بناء على ما نراه اليوم، أقول ما بين مائة ومائتي ألف"، محذرا، مع ذلك، من أن التوقعات تستند دائما إلى فرضيات.

وأوضح أن التوقعات "تعطي أسوأ وأفضل السيناريوهات.وعموما الحقيقة تكمن في مكان ما في الوسط".

و تعتبر الولايات المتحدة، من حيث عدد الحالات، البلد الأكثر تفشيا للفيروس إذ سجلت رسميا 132 ألف و637 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2.351 حالة وفاة و2.612 حالة شفاء. المدن الأوروبية تتنفس هواء نظيفا بسبب كورونا أظهرت صور التقطها قمر صناعي اليوم الإثنين تراجع تلوث الهواء في المناطق الحضرية في أنحاء أوروبا خلال الإغلاقات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن النشطاء حذروا من أن قاطني المدن مازالوا الأكثر عرضة لمخاطر الجائحة.

وأفادت وكالة "رويترز أن صور القمر الصناعي سنتينل-5 أظهرت تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين الضار في مدن من بينها بروكسل وباريس ومدريد وميلانو وفرانكفورت في الفترة ما بين الخامس والخامس والعشرين من مارس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ويتزامن هذا مع الإغلاق في الكثير من الدول الأوروبية التي قيدت النقل على الطرق، الذي يعد أكبر مصدر لأكاسيد النيتروجين، وأبطأت انبعاثات غازات المصانع.

وتظهر الصور الجديدة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية وحللها التحالف الأوروبي للصحة العامة، وهو منظمة غير ربحية، وجود تغير في كثافة ثاني أكسيد النيتروجين الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والسرطان.

وأشارت بيانات صادرة عن وكالة البيئة الأوروبية إلى اتجاه مماثل خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس. فقد تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في مدريد بنسبة 56 بالمائة على أساس أسبوعي بعدما حظرت الحكومة الإسبانية السفر غير الضروري في 14 مارس.

وقال التحالف الأوروبي للصحة العامة إن الأشخاص الذين يعيشون في مدن ملوثة ربما يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لأن التعرض لفترة طويلة لهواء ملوث يمكن أن يضعف الجهاز المناعي مما يزيد صعوبة مكافحة العدوى. وتلوث الهواء قد يتسبب في حدوث أو تفاقم الإصابة بسرطان الرئة والأمراض الرئوية والسكتات الدماغية.

الصين تحاصر الوباء

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي، انخفاضا من 45 في اليوم السابق، بينها حالة عدوى محلية واحدة.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 حتى يوم 29 مارس الجاري.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، إن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخص واحد فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

ومع اقتراب تشكيل ما يسمى بـ"الحالات القادمة من الخارج" الغالبية العظمى من الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها، أعلن مجلس الدولة الصيني توقف الانتقال المحلي لمرض كوفيد 19 "بشكل رئيسي".

وبعد تراجع حدة تفشي كورونا وتمكن الصين من محاصرته، استؤنفت اعتبارا من اليوم خدمات رحلات الركاب الجوية من وإلى مطارات مقاطعة هوبى بوسط الصين، باستثناء مطار تيانخه في حاضرة مقاطعة مدينة ووهان التي كانت بؤرة كورونا والمدينة الأكثر تضررا بهذا الفيروس الجديد.

كما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات بالمقاطعة، وفقا لإشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

ومع إقلاع الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية في المقاطعة، يكون الطيران المدني الذي كان نشاطه معلقا لمدة شهرين تقريبا قد استأنف رحلاته من وإلى المقاطعة.

كوريا الجنوبية.. عدد المصابين 9.661 والمتعافين 5.228

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9.661.

وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، "تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ومن بين 78 حالة، اكتشفت 31 حالة في العاصمة سيئول وضواحيها....وتم اكتشاف 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى الدولة".

ووصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس. وبلغت نسبة الوفاة 1.64%.

فيما بلغ عدد المتعافين 5.228 بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق. وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.

اليابان تتجه لتوسيع حظر الدخول

ذكرت صحيفة "أساهي" اليوم الإثنين، أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة اليابانية نقلا عن مصادر حكومية، إن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وإفريقيا أو السفر إليها.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة في اليابان حتى أمس الأحد 1700، فيما بلغت حصيلة الوفيات 55.

وطالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواطنيه السبت بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية، محذرا من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم، ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة.

136 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 1524 بتايلاند

سجلت السلطات التايلاندية اليوم الإثنين، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1524.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، إن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح، وإن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة، أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.

وفاة مغن أمريكي شهير بكورونا

توفي المغني الأمريكي جو ديفي أسطورة موسيقى الكانتري "الريف" عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "أي بي سي"، توفي ديفي يوم الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.

وأكد سكوت أدكنز، مسؤول الدعاية والإعلام للمغني الراحل، الوفاة أمس في ناشفيل بولاية تينيسي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكان ديفي أعلن يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس، "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتي نطلب الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".

المكسيك تؤكد 4 وفيات و145 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 993، بينما بلغ عدد الوفيات 20 حالة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى تزايد وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.

أستراليا.. حظر التجمع لأكثر من شخصين

أعلنت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكبر ولايتين بأستراليا من حيث عدد السكان، أنها ستقيد التجمعات العامة بما لا يزيد عن شخصين في إطار إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال غلاديس بيريجيكليان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني اليوم الاثنين: "ينبغي ألا تغادروا المنزل إلا في الظروف الاستثنائية فقط"، وأضاف: "سوف نتجاوز هذا. نحن الآن في موقف يسمح لنا بالسيطرة على التفشي إلى حد كبير".

وستفرض الشرطة في ولاية فيكتوريا المجاورة غرامة قدرها 1600 دولار أسترالي (984 دولارا أمريكيا) على من ينتهكون حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة ما لم يكونوا من أسرة واحدة.

وقال دانييل آندروز، رئيس وزراء فيكتوريا في ملبورن: "إفعل الصواب... إلا إذا كنت تريد أن تدفن قريبا مسنا أو أعز صديق أو والديك".

وسجلت الولايتان معظم الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 4000 إصابة و16 وفاة.

وتقول السلطات إن معدل الإصابات اليومية تراجع إلى النصف في الأيام القليلة الماضية.

وبدأت أستراليا في وقت سابق فرض حجر صحي في الفنادق ومنشآت أخرى لمدة 14 يوما على كل الوافدين من الخارج تحت رقابة الشرطة.

أول وفاة لطبيب مصري بكورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الإثنين، نقلا عن وزارة الصحة والسكان، بوفاة أول طبيب في البلاد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وقد توفي متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أحد مستشفيات العزل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هي 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

موريتانيا: العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي بؤرتان الفيروس

أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتي نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كوورنا المستجد.

وأضاف في بيان له أمس الأحد، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان".

ولفت البيان إلى أن حدود مدينة انواكشوط تنتهي شرقا عند قرية "تيفيريت " وجنوبا عند نهاية قرية "اتويرجه"، وشمالا عند بلدة "اطويله" وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.

أما حدود مدينة كيهيدي شرقا فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي -سيليبابي، وغربا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالا، بحسب البيان.

تسجيل 66 حالة وفاة جديدة و4751 إصابة في ألمانيا

أظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 57298، كما زاد عدد الوفيات إلى 455".

وأوضحت الإحصاءات أنّ "عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنةً مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة".

وقد تسبّب وباء "كورونا" المستجد (كوفيد 19) بوفاة ما لا يقلّ عن 33,244 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" مساء أمس، استنادًا إلى مصادر رسميّة. وأوضحت الحصيلة أنّه تأكّدت رسميًّا إصابة أكثر من 697,750 شخصًا في 183 دولة وإقليم.

مجموعة"شانيل" من الأزياء الراقية إلى صناعة الكمامات

كشفت مجموعة شانيل للأزياء الراقية عن إنها ستبدأ إنتاج كمامات لتساعد في تعزيز الإمدادات في فرنسا مع انتشار فيروس كورونا في أرجاء البلاد.

وتعكف المجموعة على صناعة النماذج الأولية وستبدأ في الإنتاج بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية. وقالت شانيل في بيان "نحشد قوة العمل والشركاء اليوم... لإنتاج كمامات وقمصان واقية".

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه أن بلاده تستخدم 40 مليون كمامة أسبوعيا. واشتكى الأطباء والعاملون في دور رعاية المرضى والشرطة من نقص الكمامات. وقالت شانيل أيضا إنها لن تسرح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف، مؤقتا برغم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.