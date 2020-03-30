.يستمر وباء كورونا في حصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم لآخر

وتأكدت رسمياً وفاة حوالي 34 ألف شخص وإصابة أكثر من 722 ألف شخص في 183 دولة وإقليم. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الحصيلة الحقيقية، لأنّ عددا كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء حوالي 152 ألف شخص حتى الآن.

وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للوباء، لا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات.

ارتفاع عدد المصابين في ليتوانيا إلى 484

أعلنت حكومة ليتوانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم الإثنين، إلى 484 حالة. ونقلت وكالة "سبوتنبك ليتوانيا" عن مصادر مطلعة، ""حتى الساعة 8:00 صباحا اليوم الإثنين، تم تأكيد 484 حالة إصابة بالفيروس في البلاد"، كما تم الإعلان فعليا عن وفاة سبعة أشخاص مصابين بالفيروس. وجرى الحصول على البيانات من جميع المختبرات التي يتم إجراء البحث فيها. حيث تم تحليل 467 1 عينة.

وقد مددت ليتوانيا نظام الحجر الصحي حتى أفريل المقبل، كما حذرت السلطات، جميع الذين سينتهكون قواعد الحجر من عواقب وخيمة. في سياق متصل أكد حلف الناتو، في وقت سابق، تشخيص إصابة 20 شخصا على الأقل، من عسكرييه المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا.

خبير يتوقع وفاة بين 100 و 200 ألف أمريكي ب الوباء حذر أنتوني فاوتشي، مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأوبئة وخبير الأمراض المعدية، أمس الأحد، من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في الولايات المتحدة قد يتراوح ما بين 100 و 200 ألف حالة.

وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن" بشأن عدد الوفيات المحتمل في الولايات المتحدة "بناء على ما نراه اليوم، أقول ما بين مائة ومائتي ألف"، محذرا، مع ذلك، من أن التوقعات تستند دائما إلى فرضيات.

وأوضح أن التوقعات "تعطي أسوأ وأفضل السيناريوهات.وعموما الحقيقة تكمن في مكان ما في الوسط".

و تعتبر الولايات المتحدة، من حيث عدد الحالات، البلد الأكثر تفشيا للفيروس إذ سجلت رسميا 132 ألف و637 حالة إصابة مؤكدة، بينها 2.351 حالة وفاة و2.612 حالة شفاء. المدن الأوروبية تتنفس هواء نظيفا بسبب كورونا أظهرت صور التقطها قمر صناعي اليوم الإثنين تراجع تلوث الهواء في المناطق الحضرية في أنحاء أوروبا خلال الإغلاقات المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن النشطاء حذروا من أن قاطني المدن مازالوا الأكثر عرضة لمخاطر الجائحة.

وأفادت وكالة "رويترز أن صور القمر الصناعي سنتينل-5 أظهرت تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين الضار في مدن من بينها بروكسل وباريس ومدريد وميلانو وفرانكفورت في الفترة ما بين الخامس والخامس والعشرين من مارس مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ويتزامن هذا مع الإغلاق في الكثير من الدول الأوروبية التي قيدت النقل على الطرق، الذي يعد أكبر مصدر لأكاسيد النيتروجين، وأبطأت انبعاثات غازات المصانع.

وتظهر الصور الجديدة التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية وحللها التحالف الأوروبي للصحة العامة، وهو منظمة غير ربحية، وجود تغير في كثافة ثاني أكسيد النيتروجين الذي يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والسرطان.

وأشارت بيانات صادرة عن وكالة البيئة الأوروبية إلى اتجاه مماثل خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس. فقد تراجع متوسط مستويات ثاني أكسيد النيتروجين في مدريد بنسبة 56 بالمائة على أساس أسبوعي بعدما حظرت الحكومة الإسبانية السفر غير الضروري في 14 مارس.

وقال التحالف الأوروبي للصحة العامة إن الأشخاص الذين يعيشون في مدن ملوثة ربما يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لأن التعرض لفترة طويلة لهواء ملوث يمكن أن يضعف الجهاز المناعي مما يزيد صعوبة مكافحة العدوى. وتلوث الهواء قد يتسبب في حدوث أو تفاقم الإصابة بسرطان الرئة والأمراض الرئوية والسكتات الدماغية.

الصين تحاصر الوباء

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بر الصين الرئيسي، انخفاضا من 45 في اليوم السابق، بينها حالة عدوى محلية واحدة.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الإثنين، أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البر الرئيسي الصيني إلى 3304 حتى يوم 29 مارس الجاري.

وقالت السلطات الصحية في البلاد، إن من بين الحالات الجديدة، كان هناك 30 حالة قادمة من الخارج، وشخص واحد فقط انتقل إليه المرض محليا في مقاطعة جانسو شمال غربي البلاد، وزاد عدد الإصابات الإجمالي إلى 81470.

ومع اقتراب تشكيل ما يسمى بـ"الحالات القادمة من الخارج" الغالبية العظمى من الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها، أعلن مجلس الدولة الصيني توقف الانتقال المحلي لمرض كوفيد 19 "بشكل رئيسي".

وبعد تراجع حدة تفشي كورونا وتمكن الصين من محاصرته، استؤنفت اعتبارا من اليوم خدمات رحلات الركاب الجوية من وإلى مطارات مقاطعة هوبى بوسط الصين، باستثناء مطار تيانخه في حاضرة مقاطعة مدينة ووهان التي كانت بؤرة كورونا والمدينة الأكثر تضررا بهذا الفيروس الجديد.

كما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية في جميع المطارات بالمقاطعة، وفقا لإشعار صادر عن مصلحة الطيران المدني الصينية.

ومع إقلاع الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية في المقاطعة، يكون الطيران المدني الذي كان نشاطه معلقا لمدة شهرين تقريبا قد استأنف رحلاته من وإلى المقاطعة.

كوريا الجنوبية.. عدد المصابين 9.661 والمتعافين 5.228

أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 9.661.

وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، "تم تأكيد 78 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ومن بين 78 حالة، اكتشفت 31 حالة في العاصمة سيئول وضواحيها....وتم اكتشاف 13 حالة أثناء إجراءات الحجر الصحي على القادمين إلى الدولة".

ووصل عدد الوفيات إلى 158 بزيادة 6 حالات عن العدد المسجل يوم أمس. وبلغت نسبة الوفاة 1.64%.

فيما بلغ عدد المتعافين 5.228 بزيادة 195 شخصا عن اليوم السابق. وارتفعت نسبة الشفاء إلى 54.1%.

اليابان تتجه لتوسيع حظر الدخول

ذكرت صحيفة "أساهي" اليوم الإثنين، أن اليابان ستوسع حظر الدخول ليشمل الوافدين من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية ومعظم دول أوروبا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة اليابانية نقلا عن مصادر حكومية، إن الحكومة قد تفرض أيضا حظرا على دخول الوافدين من بعض الدول في جنوب شرق آسيا وإفريقيا أو السفر إليها.

وتجاوز عدد الإصابات المسجلة في اليابان حتى أمس الأحد 1700، فيما بلغت حصيلة الوفيات 55.

وطالب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مواطنيه السبت بالامتناع عن الاجتماعات غير الضرورية، محذرا من أن الإصابة بفيروس كورونا قد تتفاقم إذا تخلى الناس عن حذرهم، ولم يتخذوا إجراءات احتواء مناسبة.

136 إصابة جديدة والإجمالي يرتفع إلى 1524 بتايلاند

سجلت السلطات التايلاندية اليوم الإثنين، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1524.

وقال تاويسين ويسانويوتين، المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة "كوفيد-19"، إن عدد الإصابات في تايلاند سيواصل الارتفاع على الأرجح، وإن عدد الحالات الجديدة المكتشفة في الأقاليم أكبر من نظيره في العاصمة بانكوك.

وذكرت وزارة الصحة العامة، أن البلاد سجلت حالتي وفاة جديدتين بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9.

وفاة مغن أمريكي شهير بكورونا

توفي المغني الأمريكي جو ديفي أسطورة موسيقى الكانتري "الريف" عن عمر ناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لشبكة "أي بي سي"، توفي ديفي يوم الأحد، إذ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وسريع بعد إصابته بالفيروس مؤخرا.

وأكد سكوت أدكنز، مسؤول الدعاية والإعلام للمغني الراحل، الوفاة أمس في ناشفيل بولاية تينيسي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكان ديفي أعلن يوم الجمعة على صفحته في "فيسبوك" إصابته بالفيروس، "أنا الآن تحت رعاية أطباء محترفين وأتلقى العلاج، أنا وعائلتي نطلب الخصوصية في هذا الوقت، نريد أن نذكر الجمهور وجميع الناس بأهمية اليقظة والحذر هذه الأيام بسبب هذا الوباء الخطير".

المكسيك تؤكد 4 وفيات و145 إصابة جديدة

قالت وزارة الصحة في المكسيك اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 145 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 993، بينما بلغ عدد الوفيات 20 حالة.

وتشير الأرقام الأخيرة إلى تزايد وتيرة الإصابات اليومية بالفيروس في البلاد.

أستراليا.. حظر التجمع لأكثر من شخصين

أعلنت ولايتا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، أكبر ولايتين بأستراليا من حيث عدد السكان، أنها ستقيد التجمعات العامة بما لا يزيد عن شخصين في إطار إجراءات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال غلاديس بيريجيكليان رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز في سيدني اليوم الاثنين: "ينبغي ألا تغادروا المنزل إلا في الظروف الاستثنائية فقط"، وأضاف: "سوف نتجاوز هذا. نحن الآن في موقف يسمح لنا بالسيطرة على التفشي إلى حد كبير".

وستفرض الشرطة في ولاية فيكتوريا المجاورة غرامة قدرها 1600 دولار أسترالي (984 دولارا أمريكيا) على من ينتهكون حظر تجمع أكثر من شخصين في الأماكن العامة ما لم يكونوا من أسرة واحدة.

وقال دانييل آندروز، رئيس وزراء فيكتوريا في ملبورن: "إفعل الصواب... إلا إذا كنت تريد أن تدفن قريبا مسنا أو أعز صديق أو والديك".

وسجلت الولايتان معظم الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد، التي بلغت حصيلتها حتى الآن أكثر من 4000 إصابة و16 وفاة.

وتقول السلطات إن معدل الإصابات اليومية تراجع إلى النصف في الأيام القليلة الماضية.

وبدأت أستراليا في وقت سابق فرض حجر صحي في الفنادق ومنشآت أخرى لمدة 14 يوما على كل الوافدين من الخارج تحت رقابة الشرطة.

أول وفاة لطبيب مصري بكورونا

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الإثنين، نقلا عن وزارة الصحة والسكان، بوفاة أول طبيب في البلاد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الفقيد هو الدكتور أحمد اللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، وقد توفي متأثرا بكورونا في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، أحد مستشفيات العزل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر حتى يوم الأحد، هي 609 حالات، من ضمنهم 132 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و40 حالة وفاة.

موريتانيا: العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدي بؤرتان الفيروس

أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتي نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كوورنا المستجد.

وأضاف في بيان له أمس الأحد، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان".

ولفت البيان إلى أن حدود مدينة انواكشوط تنتهي شرقا عند قرية "تيفيريت " وجنوبا عند نهاية قرية "اتويرجه"، وشمالا عند بلدة "اطويله" وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.

أما حدود مدينة كيهيدي شرقا فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي -سيليبابي، وغربا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالا، بحسب البيان.

تسجيل 66 حالة وفاة جديدة و4751 إصابة في ألمانيا

أظهرت إحصاءات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 57298، كما زاد عدد الوفيات إلى 455".

وأوضحت الإحصاءات أنّ "عدد الإصابات زاد بواقع 4751 مقارنةً مع اليوم السابق، بينما ارتفع عدد الوفيات 66 حالة".

وقد تسبّب وباء "كورونا" المستجد (كوفيد 19) بوفاة ما لا يقلّ عن 33,244 شخصًا في العالم، منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في الصين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" مساء أمس، استنادًا إلى مصادر رسميّة. وأوضحت الحصيلة أنّه تأكّدت رسميًّا إصابة أكثر من 697,750 شخصًا في 183 دولة وإقليم.

مجموعة"شانيل" من الأزياء الراقية إلى صناعة الكمامات

كشفت مجموعة شانيل للأزياء الراقية عن إنها ستبدأ إنتاج كمامات لتساعد في تعزيز الإمدادات في فرنسا مع انتشار فيروس كورونا في أرجاء البلاد.

وتعكف المجموعة على صناعة النماذج الأولية وستبدأ في الإنتاج بمجرد الحصول على موافقة السلطات الفرنسية. وقالت شانيل في بيان "نحشد قوة العمل والشركاء اليوم... لإنتاج كمامات وقمصان واقية".

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه أن بلاده تستخدم 40 مليون كمامة أسبوعيا. واشتكى الأطباء والعاملون في دور رعاية المرضى والشرطة من نقص الكمامات. وقالت شانيل أيضا إنها لن تسرح أيا من موظفيها، البالغ عددهم 4500 موظف، مؤقتا برغم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.