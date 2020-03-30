وصل الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الإثنين، إلى ولاية البليدة، لمعاينة الوضعية الصحية بمستشفى فرانس فانون الذي يعالج فيه الأشخاص المصابين بفيروس كورونا والمتواجدين بالحجر الصحي.

ويرافق الوزير الأول في زيارته كل من وزير الداخلية، كمال بلجود، ووزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد .

وسيقف الوزير الأول على ظروف التكفل بالمرضى وتطور حالة الوباء في هذه الولاية.

وقال الوزير الأول عبد العزيز جراد من وسط المركز الاستشفائي الجامعي، أنه يثمن العمل الكبير الذي يؤديه الفريق الطبي في التعامل ومواجهة وباء فيروس كورونا، واصفا إياهم بالجنود والجيش الطبي في خطوط المواجهة الأمامية.

وعزى جراد أسرة الصحة والجزائريين في وفاة رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون سابقا البروفيسور سي أحمد مهدي بأعراض فيروس كورونا، كما عزى في وفاة أيضا سائق سيارة الإسعاف بمستشفى بوفاريك طالحي جمال، واستغل مناسبة الزيارة إلى البليدة اليوم لقراءة الفاتحة والترحم على ضحايا فيروس كورونا