حجزت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، 830 قنطار من الأسمدة بمستودع ببلدية يلل بالإضافة إلى أربع كاميرات مثبتة بداخله.

وقالت ذات المصالح، بأن العملية تمت بناءا على معلومات واردة مفادها تخزين كمية كبيرة من الأسمدة الفلاحية بمستودع أحد الأشخاص ببلدية يلل، بعد استيفاء الإجراءات القانونية وتفتيش المستودع السالف الذكر، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث من حجز (830 قنطار) من الأسمدة مختلفة الأنواع، بالإضافة إلى أربع كاميرات مثبتة داخل المستودع.

وقد وجهت عدة تهم للمعني متمثلة في جنحة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل 03 أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، جنحة انعدام الفوترة، جنحة تشجيع غموض الأسعار والمضاربة في السوق، جنحة حيازة مخزون لتحفيز ارتفاع الأسعار، جنحـة تثبيت واستغلال تجهيزات حساسة دون الخضوع لرخصة مسبقة من المصالح المعنية تنفيذا لتعليمات النيابة تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني وتقديمه أمام العدالة، حجز السلع وتسليمها إلى مديرية أملاك الدولة.