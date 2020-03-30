أكد مدير التسويق والمبيعات بمجمع صيدال للصناعة الصيدلانية، يوسف واكلي، إن المجمع ضاعف الإنتاج حوالي ثلاث مرات عن الإنتاج العادي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح يوسف واكلي، للقناة الإذاعية الأولى، أن صيدال اتخذت جملة من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا والاستجابة لطلبات السوق الوطنية بتعزيز الإنتاج خصوصا ما تعلق بالمسكنات مثل البراسيتامول والفيتامينات سي حيث طرحت أكثر من 2.5 مليون وحدة من الباراستمول وكذلك 500 ألف وحدة من فيتامين سي في الأسواق.

من جهة أخرى أشار واكلي إلى أن المجمع قام بتصنيع كميات معتبرة بلغت 20 ألف لتر من الماء الهلامي الكحولي وزعت بصفة مجانية عبر الصيدلية المركزية لافتا إلى أن صيدال ستشرع في المرحلة الثانية في تصنيع الهلام الكحولي بأحجام صغيرة 200 و 100 ملل لتقوم بتسويقه قريبا بعد أن بدأت في إنتاجه بوحدة قسنطينة.

وكشف يوسف واكلي أن المجمع يعتزم مستقبلا تطوير دواء كلوروكين الذي يستخدم حاليا في علاج فيروس كورونا بمجرد استلام المواد الخام من الخارج.

وعلى صعيد متصل أكد واكلي أن صيدال تملك قدرات إنتاجية معتبرة مضيفا أنها استلمت مؤخرا ثلاث وحدات جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 80 مليون وحدة سنويا. مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمجمع صيدل في مجال صناعة الأدوية تبلغ 110 مليون وحدة بيع ما يمثل 8 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية.

ويصنع صيدال أكثر من 150 دواء في الوقت الحالي التي تخص أمراض السكري والضغط الدموي إلى جانب المضادات الحيوية والمسكنات. ويعتزم مجمع صيدال ضمن مخططه التطويري طرح عشرة أدوية جنيسة جديدة تشمل الأنسولين في شكل قارورة بالتعاون مع شريك دانماركي.