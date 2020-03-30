أعلنت إدارة المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران، صباح اليوم الإثنين، أنها فتحت مخبرا للتحاليل خاص بتشخيص عينات المشتبه بإصابتهم بداء "كوفيد 19 ".

وهو ثاني مخبر يفتح في وهران، بعد انطلاق ملحق معهد "باستور" في العمل الأسبوع الماضي. حيث يستقبل هذا الأخير عينات المشتبه في إصابتهم من ولايات غرب وجنوب غرب البلاد.

وتم فتح المخبر الجديد في مستشفى أول نوفمبر، على مستوى مصلحة علم الفيروسات، ويشرف عليه فريق طبي متخصص بالإضافة إلى خبراء في البيولوجيا. على أن يستخرج المخبر نتائج تحليلين اثنين في ظرف ساعة من الزمن.