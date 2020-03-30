توفي صباح، اليوم الإثنين، شاب في الـ 35 من العمر يقطن بمدينة بوحنيفية بمستشفى يسعد خالد بمدينة معسكر نتيجة إصابته بفيروس كورونا، حسبما علم لدى مصادر طبية.

وتعتبر حالة الوفاة المسجلة اليوم بمعسكر حسب نفس المصادر أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالولاية، بعد تسجيل 5 حالات للإصابة، شفيت منها اثنتان منذ حوالي أسبوعين ولا تزال 3 حالات هي لأم وابنها من مدينة معسكر يتلقيان علاجهما بمستشفى يسعد خالد بمدينة معسكر. وامرأة تتلقى العلاج بمستشفى مدينة سيق.

وسخرت ولاية معسكر إمكانيات مادية وبشرية هامة لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا منها 22 مركزا للحجر الصحي عند الضرورة بسعة 1560 سرير موزعة على 10 مراكز بمؤسسات تابعة لقطاع الصحة و12 مركزا بمؤسسات تابعة لقطاعات التعليم العالي والشباب والرياضة والسياحة بشقيها العمومي والخاص.