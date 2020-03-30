أكد عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور محمد بقاط بركاني أن استجابة المرضى لدواء "هيدروكسي كلوروكين" لا تظهر نتائجها إلا بعد 10 أيام و "من المبكر جدا" الإعلان عن هذه النتائج في الجزائر بعد 6 أيام فقط من استعمال هذا العلاج.

وأوضح الدكتور بقاط رئيس عمادة الأطباء وعضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "من المبكر جدا" أن تعلن اللجنة عن مدى استجابة المرضى المستفيدين من العلاج "هيدروكسي كلوروكين" لهذا الدواء الذي لا تظهر نتائجه "إلا بعد 10 أيام ".

يذكر أن وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات أمرت منذ 6 أيام باستعمال المؤسسات الاستشفائية التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا لدواء "هيدروكسي كلوروكين" الذي أثبت نجاعته على التصدي لأعراض الفيروس في الدول التي طبقته.

وحسب ذات المختص في الأمراض الصدرية فإن ملاحظة نتائج هذا الدواء العيادية والفيروسية وتأثيره ايجابيا على صحة المريض الذي خضع لهذا العلاج "لا تظهر إلا بعد 10 أيام من تطبيقه وليس قبل هذه المدة".

وكشف الدكتور بقاط من جانب آخر بأن لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا قررت تعميم وصف دواء " "هيدروكسي كلوروكين"على جميع المصابين بفيروس كورونا بكل المصالح التي تتكفل بالمرضى عكس ما تقرر تطبيقه قبل أسبوع أي وصفه للحالات الحادة فقط.

وعبر ذات الخبير من جهة أخرى عن "ارتياحه" لتوفير الصيدلية المركزية للمستشفيات على المخزون الضروري الكافي من مادة "هيدروكسي كلوروكين" لفائدة جميع المواطنين.