أكدت مصادر طبية صباح اليوم الإثنين لـ "الخبر"، ارتفاع أعداد الحاملين لفيروس "كوفيد 19" بسيدي بلعباس إلى خمسة أشخاص، بعد إصدار فرع معهد باستور الكائن بوهران لنتائج التحاليل المخبرية المتعلقة بأربعة أفراد كانت الشكوك تحوم حول إمكانية حملهم للفيروس "وهي التي جاءت ثلاثة منها إيجابية نظير حالة سلبية واحدة تخص طالبة جامعية تقطن بوسط مدينة سيدي بلعباس".

وتتعلق حالات الإصابة الجديدة بممرضة تشغل منصبا بإحدى المصالح الطبية التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" إضافة إلى والدها، فيما تخص الحالة الثالثة امرأة في العقد السادس من العمر تقطن بالضاحية الجنوبية للمدينة.

وتنتظر المصالح الطبية المشرفة على الحجر الصحي بين الفينة والأخرى وصول نتائج التحاليل المخبرية الخاصة بحالتين مشتبه في حملهما لفيروس "كورونا"، مع الإشارة إلى تسجيل أول حالة وفاة بالوباء في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بولاية سيدي بلعباس "وهي التي تخص شيخ مغترب في الـ 85 سنة من العمر كانت الجهات المختصة قد سارعت إلى دفنه خلال سهرة نفس اليوم باعتماد الطريقة التي أقرتها وزارة الشؤون الدينية والسلطات العليا للبلاد".