تستأنف الدروس بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بشكل "فعلي" يوم 5 أفريل القادم عبر أرضية رقمية تسمح بمواصلة التعليم عن بعد مما سيضمن احترام رزنامة الدروس، بعد توقفها في إطار الإجراءات المتخذة من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء اليوم الاثنين في بيان لهذه المؤسسة الجامعية ،الذي يحمل توقيع رئيس الجامعة، جمال الدين اكرتش أنه "بهدف ضمان الاستئناف الفعلي للدراسة يوم 5 أفريل القادم، اشتركت الجامعة مع +cisco+ من أجل إطلاق أرضية رقمية (webex) تسمح بمواصلة تقديم الدروس عن بعد و ضمان احترام رزنامة الدروس".

وعليه فإن الأساتذة والطلبة مدعوون لتسجيل الدخول في الحسابات التي يمكنها استيعاب 5000 مستعمل في الوقت نفسه، حسب المصدر نفسه.

كما يمكن الإطلاع على الدروس المقدمة، من خلال البث الحي عبر أرضية (moodle) التي يمكن تشغيلها في فضاء العمل الرقمي التابعة للجامعة، حسب بيان الجامعة، التي أكدت أن الجديد في هذه العملية هو إمكانية الدخول إلى الأرضية عبر الحاسوب و الهواتف الذكية و حتى الهاتف الثابت بتشكيل رقم مجاني.

وتمت الإشارة أيضا إلى أن تسيير اجتماعات العمل و الندوات تم برمجته في حالة تمديد إجراءات الحجر الصحي.

في هذا الخصوص، أعربت جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا عن ارتياحها للإعلان الرسمي لنشر هذا التطبيق وتدعو الأسرة الجامعية لذات المؤسسة إلى الانخراط كليا من أجل ضمان السير الحسن للسداسي الثاني و"إنجاح" السنة الجامعية.