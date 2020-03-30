قال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي اليوم الإثنين إن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة ستنطلق في 23 جويلية 2021 وستستمر حتى الثامن من أوت التالي بعد أن تأجلت من موعدها الأصلي في العام الحالي بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وأكد موري الموعد الجديد بعد اتخاذ القرار مع اللجنة الأولمبية الدولية. وقال موري إن دورة الألعاب البارالمبية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة ستقام ما بين 24 أوت والخامس من سبتمبر من العام المقبل.

وقال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي في وقت سابق من اليوم الإثنين إن موضوع تذاكر أولمبياد طوكيو 2020 لا يزال قيد البحث وإنه لم يتضح بعد حجم التكاليف الإضافية لتأجيل الدورة إلى العام المقبل.

وأشار موتو إلى أنه من حيث المبدأ فإنه يمكن استخدام التذاكر الحالية لدورة 2020 في دورة 2021 وإنه في حالة إجراء تغييرات في مقار الألعاب سيعرض المنظمون إعادة ثمن التذاكر.

وفي ظل تزايد الضغوط من جانب الرياضيين والاتحادات والمؤسسات الرياضية قررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية يوم الثلاثاء الماضي تأجيل الدورة الصيفية 2020 إلى العام المقبل بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وهو قرار يمثل ضربة قوية لليابان التي استثمرت 13 مليار دولار وجمعت ثلاثة مليارات من الرعاة المحليين في الاستعداد لاستضافة الحدث الرياضي الكبير الذي يقام كل أربعة أعوام رغم ترحيب الأسواق المالية بالقرار في البداية في ظل توقع بعض المستثمرين التأجيل.